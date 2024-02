Cristina Pedroche enseña la habitación que tenía de adolescente en casa de sus padres en Vallecas: "Tal y como la dejé"

Cristina Pedroche nunca ha ocultado que su barrio fue, es y siempre será Vallecas. Allí se crio y allí, a día de hoy, siguen viviendo sus padres. Y, cada vez que va a visitarles, vuelven infinidad de recuerdos a su mente. Recuerdos que siguen intactos en la habitación de adolescente que dejó para independizarse y, poco después, comenzar una vida con Dabiz Muñoz.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en 2015 | Gtres

Ahora, la presentadora de Password ha querido compartir con sus seguidores cómo era la habitación de su infancia que su madre ha querido conservar tal y como la dejó, aunque añadiendo algunas fotos de la pareja que ha ido imprimiendo y poniendo alrededor de un espejo. "Amo la casa de mis padres o, más bien dicho, mi casa, porque da igual los años que lleve viviendo fuera, esta es mi casa", ha comenzado diciendo Pedroche mientras graba un vídeo desde el pasillo para después sorprender enseñando el que ha sido siempre su rincón favorito.

"No sé si estáis preparados para esto…Tiene la habitación mi madre tal y como yo la dejé", ha seguido explicando. Una vez dentro de la habitación se puede observar que lo primero con lo que se encuentra es un espejo y a la izquierda un armario empotrado. La habitación de Cristina es de las que tan de moda se pusieron en los 2000, que tiene a juego la cama, las estanterías y el escritorio.

A la derecha se encuentra la cama, repleta de peluches, tanto que no se pueden ver ni las sábanas. "Parece que no me he ido", ha confesado la presentadora. Después ha pasado a grabar algunos detalles, como una de sus primeras fotos como modelo, las cortinas con mariposas, la barbie y un juguete que fue una auténtica revolución y que piensa guardarlo para que su hija lo herede: las polly pocket. "Mi juguete favorito de siempre", ha sentenciado.

Además, la presentadora ha confesado que su hija, con seis meses, ha podido ver la habitación y "ha flipado". Ya se va enterando de todo y Cristina no ha querido perder la oportunidad de que descubriera la habitación donde tantos años pasó su madre: "Antes venía y era demasiado bebé. Ha flipado con todos estos muñecos, la he puesto ahí y no se sabía dónde estaba la niña".

Cristina Pedroche con la camiseta del Rayo Vallecano | Gtres

Entre los recuerdos que guarda Pedroche de su habitación se pueden ver varios detalles del equipo de fútbol del que siempre ha sido seguidora y socia, y que en la actualidad forma parte de su vida: el Rayo Vallecano. "¿Qué os parece?", ha preguntado a sus seguidores, que le rogaron que enseñara esta parte de su vida desconocida hasta la fecha.