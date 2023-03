Inma Cuesta habla por primera vez de su embarazo: "Esto crece mucho"

El pasado 1 de enero, Inma Cuesta anunciaba, a través de sus redes sociales y presumiendo frente al mar de su incipiente tripita, que estaba embarazada por primera vez y que sería en pocos meses cuando su pareja, a la que prefiere mantener en el anonimato, y ella diesen un hermanit@ a su hija de dos años.

Hermética con su vida privada, de la que apenas sabemos nada, la actriz ha hecho una excepción y, radiante y tan solo tres días después de regalarnos un precioso posado en Instagram mostrando lo avanzado de su embarazo, ha reaparecido en los Elle Women Summit, donde ha sido premiada por su trayectoria.

"Estoy muy feliz y espero que a mi trayectoria todavía sea larga porque siempre digo que no sé qué quiero ser de mayor, pero por ahora creo que todavía quiero ser actriz" ha asegurado, confesando que el balance que hace de su carrera es inmejorable: "Estoy aquí porque me dan un premio, este año estreno tres películas, así que muy positivo porque a veces puedo elegir los proyectos que quiero hacer y estoy tranquila en ese sentido. Estoy en un momento muy bonito".

En un día en el que la revista Elle ha reconocido la trayectoria de mujeres en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, Inma no ha dudado en afirmar que en su caso, y reconociendo lo afortunada que es por ello, y no ha tenido que luchar más por ser mujer. "Son preguntas muy generales y que no podemos abordarlas así en unos minutos, ¿no? Sería algo para extenderse y para hablar e imagino que dependiendo de cada profesión una nota unas cosas u otras, pero bueno. Hay personajes que a lo mejor son menos interesantes o más interesantes y yo en ese sentido he tenido mucha suerte" explica.

Radiante con un minivestido morado de brillos con cuello cisne con el que ha presumido de barriguita, Inma ha hablado por primera vez sobre esta etapa tan especial en la que, como cuenta, ha hecho un parón en su carrera para vivir su embarazo con tranquilidad: "No tengo intención de trabajar ahora mismo. No he tenido ningún contratiempo, solo que esto crece mucho, que es maravilloso y que estoy en un momento precioso y no me planteo tampoco nada más". "Lo que vaya a pasar ya lo afrontaré, no es algo que me preocupe, la verdad" confiesa.

Inma Cuesta presume de embarazo | Gtres

Muy discreta, y dejando claro con una sonrisa que "esas cosas no las cuento yo", la protagonista de 'La novia' no ha dado detalles ni sobre su fecha probable de parto: "Que llegue cuando tenga que llegar, a su tiempo, pero todavía queda", ni sobre el sexo del bebé que espera aunque, como afirma ilusionada, "estoy súper bien y disfrutando mucho del momento".