La infanta Elena, más espontánea que nunca, baila al ritmo de Paquito el chocolatero

Este sábado ha tenido lugar en la localidad madrileña de Las Rosas una corrida benéfica en favor de María, una niña de 11 años con Sarcoma de Ewing, llamada La Sonrisa de María.

Uno de los principales protagonistas ha sido el torero Gonzalo Caballero, que está muy ligado a la investigación contra el cáncer porque lo vivió en primera persona con su padre.

La infanta Elena no quiso perderse esta tarde de toros y mostró todo su apoyo a María, la joven amiga de Gonzalo, y al propio ex de su hija, Victoria Federica, con quien no ha dejado de estar muy unida.

La pequeña María y la infanta Elena en las gradas de la plaza de toros | Europa Press

La hija de Juan Carlos I llegaba feliz y sonriente, asegurando que siempre apoyará este tipo de causas. Pero lo que nadie imaginaba es que minutos más tarde la viésemos bailar en las gradas.

La infanta Elena en las gradas de la plaza de toros | Europa Press

La Infanta mostraba su lado más campechano y desinhibido arrancándose a bailar cuando sonaba en la plaza Paquito el Chocolatero, dándolo todo al finalizar el festival taurino y moviéndose al son del conocido pasodoble que sonaba mientras Gonzalo Caballero y Lea Vicens daban la vuelta al ruedo acompañados de la pequeña María.

Unas imágenes que reflejan el lado más humano de la hermana del rey Felipe, a quien en pocas ocasiones hemos podido ver así, disfrutando de un ambiente festivo, pero sobre todo por una buena causa.