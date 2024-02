La infanta Elena se convierte en el mayor apoyo de Gonzalo Caballero, ex de su hija Victoria Federica, en su último proyecto

Una vez más, la infanta Elena ha sacado a la luz su lado más solidario asistiendo a la presentación del proyecto La Sonrisa de María, un plan de investigación sobre el Sarcoma de Ewing. María, de once años, convive desde los siete con la enfermedad y, acompañada de su familia, ha querido organizar este evento contando con el apoyo incondicional de la hermana del Rey y, sobre todo, de Gonzalo Caballero, que se ha convertido en su mejor aliado -y organizador del proyecto-.

Se trata de una trilogía de eventos solidarios organizados con el fin de apoyar la lucha de María contra el Sarcoma de Ewing y cuya finalidad es recaudar fondos para la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid.

Evento solidario La Sonrisa de María | Gtres

Hasta allí también se han desplazado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Carlos Sobera, Juan Peña, José Luis Martínez Almeida o Álvaro Morata. Y es que, uno de los sueños de María es ser futbolista profesional, por lo que el evento contó con uno de los rostros más conocidos de esta profesión.

Aunque todas las miradas han ido a parar a la bota ortopédica que ha vuelto a lucir la hermana de Felipe VI, lo que más ha llamado la atención ha sido el encuentro de la infanta Elena y Gonzalo Caballero, exnovio de su hija, Victoria Federica. Hay que remontarse antes de la pandemia para entender este vínculo, pues fue entonces cuando el torero y la influencer tuvieron un romance que duró apenas unos meses.

La infanta Elena, Isabel Díaz Ayuso y Gonzalo Caballero en el evento solidario La Sonrisa de María | Gtres

Aunque nunca llegaron a hacerlo público ni a posar el photocalls, sí que lo confirmó tiempo después Gonzalo anunciando la ruptura para las páginas de ¡Hola!: "He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión". Tiempo después se supo que la hija de la infanta Elena estaba saliendo con Jorge Bárcenas; amor que también puso su punto final.

Gonzalo Caballero y Victoria Federica en 2019 | Gtres

Desde entonces, Gonzalo ha seguido manteniendo la buena relación con la familia de su ex, al menos con la hija del rey Juan Carlos. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo, la infanta Elena estuvo en la corrida benéfica que se celebró en Navalcarnero con Manuel Díaz El Cordobés y el ex de su hija en el ruedo. Allí, el diestro tuvo un bonito gesto con la Infanta, regalándose una rosa tras la faena.