El inesperado beso de Adele con su novio durante su concierto en Las Vegas

Tras la posposición de su espectáculo, Adele ha debutado por fin en su residencia en The Colosseum en Caesars Palace en Las Vegas. El pasado viernes 18 de noviembre, la cantante protagonizó uno de los debuts más esperados y es que han pasado varios meses desde que sus fans estaban a la espera del inicio de esta nueva gira y la emoción se hizo notar en la sala.

Fueron muchas las personalidades allí presentes, pero sin duda hubo dos personas que su presencia se hizo notar, la pareja y el hijo de Adele. El agente deportivo, Rich Paul, con el cual Adele mantiene una relación amorosa desde 2021, y Angelo, hijo de la cantante, fruto de su relación con su exmarido, Simon Konecki, se convirtieron en los indiscutibles protagonistas de la gala.

La cantante sorprendió mientras cantaba 'When we were young' caminando entre el público, cuando de repente hizo una especial parada junto a su pareja y su hijo y les dio un beso a cada uno de ellos. La emoción se hizo notar en el público, que no dudo en manifestar sus sentimientos ante este bonito gesto de Adele.

A la cita acudieron más de 4100 personas, lo que supuso el aforo completo del Caesars Palace y entre los asistentes destacaron James Corden, Adam Neumann o el rapero Stormzy.

La cantante suspendió el pasado mes de enero su gira a tan solo 24 horas de su comienzo por problemas de producción, asegurando además que se encontraba en "el peor momento" de su carrera. Ahora, parece que ha vuelto por la puerta grande y pisando fuerte. Arropada por sus seres queridos, la noche de estreno de Adele será inolvidable para todos en muchos aspectos.

