La sorprendente confesión de Adele: llevamos años pronunciando mal su nombre

¿Alguna vez te has parado a escuchar una entrevista a Adele? Por mucho inglés que sepas, seguramente este sea uno de los "listenings" más difíciles a los que te puedas enfrentar.

La cantante tiene acento 'cockney', que es el que se habla en el East End de Londres. Se trata de un dialecto que destaca por su jerga con rima y sus palabras al revés, como "yob" que significa "chico" ("boy" en el inglés que hemos aprendido los españoles en la escuela). Precisamente por estas curiosidades resulta realmente difícil de entender para un extrangero.

Dicho esto, la última anécdota de Adele está relacionada con su acento. Recientemente, Adele se encontró con sus fans para realizar una sesión de preguntas y respuestas para promocionar su nuevo sencillo 'I Drink Wine'.

Así se pronuncia Adele de forma correcta

La artista británica estuvo muy atenta con sus seguidores y seguidoras, haciéndoles toda clase de cumplidos. Pero la que realmente se llevó el reconocimiento de Adele fue una chica llamada Annie, de Londres, que apareció en la pantalla y le preguntó: "En tu viaje hacia el amor propio mientras escribías '30', ¿cambió tu perspectiva sobre cómo te veías a ti mismo cuando escribías 25, y cómo?".

Pero lo que sorprendió a la cantante de 'Rolling in the Deep' no fue la pregunta en sí, sino la forma en que la saludó. Annie dijo "uh-dele" en vez de "ah-dele", que, tal y como afirmó la misma Adele, es la forma correcta de pronunciar su nombre con su acento.

"¿De dónde es, de Enfield o algo así? Me encanta, ha dicho mi nombre perfectamente", dijo la artista. Podéis ver el momento en el minuto 24:50.

Otros detalles sobre Adele que quizás desconocías

Durante la entrevista a cargo de sus fans, Adele habló mucho sobre ella y explicó detalles que quizás muchos desconocían, aparte de la pronunciación correcta de su nombre.

La cantante desveló que si no hubiera conseguido hacer carrera en el mundo de la música, hubiese optado por la literatura y la enseñanza. "Si no hubiera triunfado, creo que definitivamente sería maestra. Creo que sería maestra de literatura inglesa", dijo a los espectadores.

También confesó que tiene "muchas ganas de obtener un título en literatura inglesa", unos estudios que le hubiese encantado hacer en la universidad, sin embargo, dado el rumbo de su carrera profesional, lo tendrá que hacer "en línea con un tutor."

Otro de los momentos en los que la cantante cautivó a sus fans fue cuando admitió que durante su tiempo de inactividad ella es feliz dedicando tiempo a su pareja, el agente deportivo Rich Paul, con quien sale desde hace más de un año.

Adele parece estar muy ilusionada con su nueva relación, de hecho, en una entrevista que concedió a la revista Elle declaró que se casaría con su novio, "absolutamente".