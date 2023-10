El importante detalle del look de Paloma Rocasonalo, madre de la reina Letizia, para los Premios Princesa de Asturias

Mientras todo el mundo espera la llegada de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quien ha acaparado la atención ha sido Paloma Rocasolano. La abuela materna de la heredera al trono y madre de la Reina, pese a llevar una vida marcada por la discreción, nunca se pierde esta cita marcada en rojo en su calendario.

Ha sido de las primeras en pisar la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias -que se celebran en el Teatro Campoamor- y lo ha hecho con una sonrisa de oreja a oreja y un look cargado de significado. Para la ocasión, Paloma ha apostado por el color negro con un vestido de punto, manga francesa, ajustado a la cintura y falda con volantes.

Los detalles en rosa del look de Paloma Rocasonalo | Gtres

Sin embargo, el detalle que no ha pasado desapercibido ha sido ese color fucsia en los tacones y los guantes que le ha dado el toque especial al estilismo. Un detalle que se ha entendido como un guiño a la lucha contra el Cáncer de Mama que también han hecho la reina Letizia y la princesa Leonor en estos días en Asturias.

Como era de esperar, la madre de la Reina no se ha querido perder este día tan importante en el que se ha podido reunir con sus nietas, pues cabe recordar que Leonor se encuentra preparándose en la Academia Militar de Zaragoza, mientras que Sofía está estudiando el primer curso de Bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales.

El look de Paloma Rocasolano | Gtres

Unos galardones cargados de significado que se celebran tan solo 11 días antes de que la Princesa de Asturias cumpla la mayoría de edad, por lo que podrían ser los últimos que presida en compañía de los Reyes. Y Paloma Rocasolano no podía faltar.

Paloma Rocasolano, la madre de la reina Letizia | Gtres

Una de las anécdotas más recordadas de la abuela de la heredera data de 2019, cuando la princesa Leonor debutó con su primer discurso en los premios que llevan su nombre. Entonces, su abuela materna no pudo contener las lágrimas mientras su nieta pronunciaba sus primeras palabras en los galardones. Hoy, volverá a estar orgullosa entre los asientos.