Impiden subir a un avión a la ex Miss Universo, Olivia Culpo, por su vestimenta

Top deportivo, shorts y una blazer eran las prendas que conformaba el look total black de la modelo Olivia Culpo. Ese atuendo, muy habitual entre las jóvenes en la actualidad por su versatilidad y la comodidad que ofrece, fue el causante de que la joven de 29 años casi se quedara en tierra sin poder subir al avión que la iba a trasladar a México junto a su hermana y su novio.

La situación pilló por sorpresa a los afectados, haciendo que vivieran un momento de lo más insólito en un aeropuerto hace solo unos días. El personal de la aerolínea ha impedido a la modelo acceder al interior de la aeronave por el estilismo que había elegido Olivia por considerarlo "inapropiado".

Olivia Culpo intentando embarcar | Instagram de Aurora Culpo

Los azafatos comunicaron a la ex Miss Universo que debía cubrirse si deseaba viajar. Esta llevaba al descubierto parte del vientre y las piernas, llevando también una chaqueta larga que cubría en gran medida esas zonas. Al parecer no fue suficiente la prenda de abrigo que llevaba la americana, sino que los auxiliares de vuelo le pidieron que se cubriera más.

"Le dijeron que necesitaba ponerse una blusa, de lo contrario no puede subir al avión", declaraba la hermana de la modelo, Aurora Culpo. Ha sido ella la encargada de contar la historia que casi les lleva a perder el vuelo que tenían previsto. La denuncia de Aurora ha inundado Instagram por las historias que esta subió, siendo comentado por personas del todo el mundo.

Olivia, Aurora y Chritian McCaffrey, novio de la primera y jugador de fútbol americano del equipo Carolina Panthers de la NFL, trataban de llegar a Cabo San Lucas en Mexico, algo que no habían conseguido si no el deportista no se hubiera quitado la sudadera para dársela a su novia. "Se ve linda, se ve apropiada", continuaba la hermana de la ex Miss Universo en su cuenta de Instagram.

Olivia Culpo con la sudadera de su novio | Instagram de Aurora Culpo

Lo curioso es que en el mismo vuelo, otra pasajera que iba a embarcar llevaba un atuendo muy similar, pero a diferencia de a Olivia, a ella no le impidieron acceder al avión. "Ella se ve hermosa y a ellos no les importa, pero mi hermana sí se tiene que cubrir", manifestaba Aurora en sus redes.

El medio La Nación ha recogido el suceso, añadiendo también otra de las imágenes de las historias donde se podía ver a Chritian McCaffrey, ya sentado en su asiento, con los brazos metidos dentro de su camiseta blanca para protegerse del frío causado por el fuerte aire acondicionado. "Cuando te congelas porque tu novia viste de manera inapropiada. Así fue como Jack murió en el Titanic", comentó irónico el joven. El reclamo se viralizó rápidamente.

Christian McCaffrey cubriéndose del frio | Instagram de Aurora Culpo

La aerolínea, American Airlines, no se ha pronunciado al respecto, pero ha historia ha llevado a muchos a recordar incidentes similares en años anteriores donde algunas mujeres fueron amenazadas con bajar del avión por su indumentaria. Por lo que, no es la primera vez que pasa, pero esperemos que sí sea de las últimas.

