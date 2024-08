El hijo de Inés Sastre, Diego Corrías, cumple 18 años: La cómplice relación que tiene con su madre

Los medios siempre ha dado un lugar especial a las historias que involucran a hijos de celebridades, y Diego Corrías, hijo de la reconocida modelo y actriz Inés Sastre, no es la excepción. Este 21 de agosto, Diego cumple 18 años, marcando un hito importante en su vida, y también en la de su madre, quien ha sido su constante compañera y guía a lo largo de estos años. Su mayoría de edad es un momento de inflexión en la vida de este joven que, aunque ha crecido bajo los focos, ha mantenido una vida relativamente discreta y normal.

Inés Sastre, conocida por ser la primera modelo española en desfilar para Chanel y por su emblemática colaboración con Lancôme, ha dedicado gran parte de su vida a la crianza de su único hijo, Diego.

Tras su breve matrimonio con el abogado Álex Corrías, del que nació Diego, Sastre tomó la decisión de alejarse del mundo del cine para centrarse en su papel como madre.

Para Inés, la prioridad siempre ha sido él, y este enfoque en la familia es evidente en la fuerte y cercana relación que mantienen.

La maternidad y la fama

El nacimiento de Diego en agosto de 2006 marcó un antes y un después en la vida de Inés Sastre. Tras su divorcio de Álex Corrías en 2007, Sastre decidió volcarse completamente en su hijo, siendo madre soltera y dejando su carrera cinematográfica para estar presente en cada etapa del crecimiento de Diego.

La modelo, quien también es licenciada en Literatura Francesa por la Sorbona, ha hablado en varias ocasiones sobre la dificultad de conciliar la fama y la maternidad, optando siempre por la normalidad y la transparencia en la crianza de su hijo.

Diego, a lo largo de estos 18 años, ha crecido en un entorno donde la fama de su madre ha sido parte de su vida cotidiana, pero Inés siempre ha intentado que la exposición mediática no afectara su desarrollo personal. "Mi padre siempre me dijo: ¡Por favor, no pixeles al niño! Yo creo que es una cuestión de educarle con normalidad, no le he tenido escondido. De la misma manera que yo he ido creciendo con mi fama, mi hijo ha ido creciendo con la fama de su madre", confesaba Inés en una entrevista.

La relación con su hijo

La complicidad entre madre e hijo ha sido evidente a lo largo de los años, y así lo demuestran las numerosas imágenes que Inés ha compartido en sus redes sociales, donde ambos aparecen disfrutando de viajes, eventos familiares y momentos cotidianos.

El matrimonio de Inés Sastre y Álex Corrías

El matrimonio de Inés Sastre y Álex Corrías, aunque fue breve, dejó una huella significativa en la vida de la modelo y actriz. La pareja se casó en una íntima ceremonia en Londres en 2006, en la que Inés, ya embarazada de Diego, lució un elegante vestido de su amiga, la diseñadora italiana Alberta Ferretti.

Sin embargo, el amor entre ellos duró poco más de un año, y en 2007 decidieron separarse de mutuo acuerdo.

A pesar de la separación, Inés siempre ha hablado con respeto y cariño de Álex, el padre de su hijo, subrayando que su prioridad ha sido, y sigue siendo, el bienestar y la educación de Diego, fruto de ese matrimonio.