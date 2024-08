Aitor Ocio dedica un vídeo a su hija por su 18 cumpleaños: Así ha cambiado Naia

Naia Ocio Sánchez, la hija de Aitor Ocio y Laura Sánchez, ya es mayor de edad. La joven, recién graduada de la American School of Bilbao, acaba de cumplir 18 años y, para celebrarlo, su padre ha publicado un Reel en su perfil de Instagram en el que muestra un recopilatorio de imágenes de su evolución, desde que era una recién nacida hasta sus últimos viajes juntos.

"Porque siempre fuiste, eres y serás el centro de mi vida", ha escrito el exfutbolista del Athletic Club junto a este álbum de fotos digital, demostrando lo muy unido que está a su "vikinga" y lo importante que es para él.

La evolución de Naia

En el vídeo podemos apreciar cómo ha cambiado Naia a lo largo de los años, pasando por distintas etapas y probando todo tipo de estilos hasta encontrar el suyo propio. Desde el pelo largo y los vestidos infantiles hasta un clean look más maduro, pasando por los outfits deportivos y el pelo corto.

A lo largo de este tiempo, la joven ha ido definiendo su carácter y su forma de ser, y en este camino hacia la madurez ha encontrado su verdadera pasión: el fútbol. Naia ha pasado de ser una aficionada que iba al campo a ver a su padre, a entrenar en varios clubes del País Vasco. Actualmente, está jugando como delantera en el primer equipo del Bizkerre, aunque es probable que pronto abandone sus filas, pues tiene pensado ir a estudiar a Estados Unidos el próximo curso. Para el exfutbolista del Athletic Club, es todo un sueño que su hija siga sus pasos y en sus redes sociales no duda en presumir de ello.

Aitor Ocio ganó su custodia

Laura Sánchez y Aitor Ocio pusieron fin a cuatro años de relación en 2009, cuando su hija Naia tenía apenas tres años de vida. En un principio, la pareja no acabó en buenos términos, pues la modelo quería empezar una nueva vida en Madrid con su pequeña, mientras que el futbolista deseaba que Naia continuara viviendo en la ciudad donde había nacido, Bilbao. Con tanta distancia entre los progenitores, la custodia compartida se tornó complicada y la decisión terminó en manos del juzgado, que determinó que la menor viviría con su padre en su tierra natal.

Pero la guerra entre esta expareja no terminó ahí, puesto que, años después, Laura denunció a Aitor por publicarimágenes de su hija en las redes sociales sin su consentimiento. Todas estas batallas por la crianza de Naia desestabilizaron la salud mental de la modelo, quien finalmente, por su propio bien, decidió perdonar al exfutbolista. Así lo explicó en una entrevista para la revista ¡HOLA!: "Ya he perdonado e incluso le he dado las gracias personalmente por todo lo que me ha hecho aprender esta situación, pero eso no quiere decir que me lo mereciera".

El fin de las hostilidades entre los padres de Naia se confirmó en su graduación del bachillerato, a la cual acudieron ambos e incluso se prestaron a tomarse una fotografía en familia. Todo por su pequeña que recién empieza su aventura en la adultez.