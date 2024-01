Gloria Camila sorprende luciendo entrecejo para hablar de la belleza: "A lo Frida Kahlo"

Es habitual que Gloria Camila utilice sus redes sociales para mandar mensajes sobre la belleza, el aspecto físico en general, la familia o la maternidad -como la broma que gastó el Día de los Santos Inocentes-. Sin embargo, cada vez que lo hace se crea una polémica por la que recibe todo tipo de críticas. Y así ha sido una vez más.

La hija de Ortega Cano ha compartido un vídeo en el que aparece al natural, sin rastro de maquillaje y con un entrecejo "a lo Frida Kahlo", para después lucir un maquillaje completo en el que han destacado sobre todo sus ojos. "El maquillaje sirve para realzar la belleza, no para crearla", ha sido el mensaje que ha querido transmitir con este nuevo contenido en la red. Además, ha dado las gracias a la maquilladora Andrea Gómez por su trabajo.

Lo que no se esperaba compartiendo este mensaje sobre la belleza natural de las personas es que iba a recibir una gran cantidad de críticas por ello. Y es que, algunos de sus seguidores no entienden que compare la belleza del maquillaje con la del entrecejo, dejando entrever que el bello que crece entre una ceja y otra no puede ser sinónimo de belleza. "No lo entiendo. ¿Nos ponemos entrecejo y nos lo quitamos y somos más guapas?", ha sido uno de los comentarios que ha recibido la influencer.

Hasta el momento, la colaboradora de Espejo Público ha guardado silencio y no ha querido contestar a los comentarios negativos. Cabe destacar que, de igual modo, ha recibido multitud de buenos comentarios, resaltando su belleza y el vídeo tan original que ha compartido.

Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre, la hija de Rocío Jurado se vio envuelta en otra polémica al anunciar su presunto embarazo como broma por el Día de los Santos Inocentes. Una broma que fue muy criticada por quienes consideraron que no se puede jugar con la maternidad, menos siendo un personaje público, por el daño que podría hacer a las mujeres que realmente quieren ser madres y no pueden.