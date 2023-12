Gloria Camila habla de sus planes de ser madre adoptiva: "Es una lucha bastante larga hasta que lo consigues"

Desde hace tiempo, Gloria Camila está feliz y enamorada de su pareja, David García. Y, aunque es habitual ver al joven -uno de sus grandes apoyos- en las redes sociales de la hija de Ortega Cano, no suele acudir con ella a los eventos públicos. Hasta ahora.

La influencer no se ha querido perder la entrega de Premios de SICAB 2023 celebrada en Sevilla, como ya se ha convertido en habitual cada año. Y no lo hizo sola, sino junto a su novio, con el que ha desvelado tener planes de futuro y en mente una maternidad.

Son altas las probabilidades de que pase por el altar más pronto que tarde, pero como ha confesado a los micrófonos de Europa Press, no es algo en lo que esté pensando en este momento de su vida en el que se encuentra plenamente volcada en el trabajo y en su familia: "Soy muy clásica. A mí me encantaría casarme a lo grande, luego ser madre. Me encanta todo eso. Obviamente entra en mis planes, pero no es el momento".

Gloria Camila y su pareja, David García, en los Premios de SICAB 2023 | Gtres

Eso sí, tiene claro que aunque le parezca más romántico que sea el chico el que pida matrimonio, no tendría ningún problema en ser ella la que lo hiciese: "Hay que pedirlo en el momento que te apetezca".

Y hablando de futuro junto a su pareja, Gloria Camila se ha pronunciado sobre la maternidad, desvelando que si tiene la posibilidad le encantaría adoptar, como así hicieron con ella: "A mí me encantaría adoptar algún niño y niña, pero creo que al final es un proceso bastante largo y que muchas familias quieren y siguen a la espera. Es una lucha bastante dura hasta que lo consigues".

Un tema tabú que en más de una ocasión ha mencionado en sus redes sociales y por el cual ha recibido multitud de odio en internet: "Me parece indignante que se utilice el tema de la adopción para criticar a alguien como un insulto. Creo que adoptar y el ser adoptado es una acción súper bonita de amor y hay que agradecer el que estén dando una nueva vida y nosotros dar la vida a nuestra nueva familia".