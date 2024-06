Gloria Camila habla de su operación de pecho y el enlace de Rocío Carrasco y Fidel Albiac: "A mí las bodas me encantan"

Retomando poco a poco la normalidad tras la operación de pecho a la que se sometió hace un mes, Gloria Camila ha reaparecido este domingo en el cumpleaños de un íntimo amigo en un conocido local de Madrid.

Siempre amable ante las cámaras de Europa Press ha revelado cómo lleva su recuperación -ya que el postoperatorio fue complicado y muy doloroso- y qué le parece que Rocío Carrasco y Fidel Albiac vayan a casarse por la Iglesia en unos meses tras su boda civil en septiembre de 2016.

Gloria Camila reaparece después de su operación de pecho | Europa Press

"Hoy es de mis primeras veces que salgo, o sea, que imagínate. Llevo un mes de recuperación", ha confesado. Aunque en un principio solo se iba a operar el pecho, ha aprovechado su paso por quirófano para hacerse "un retoquito de cosas" que no le gustaban o, como ha explicado en su Instagram, una "remodelación corporal 360". Además, ha reconocido que aunque la operación ha sido "complicada y bastante larga" y ha tenido incluso "ansiedad", afortunadamente empieza a ver poco a poco la luz.

Eso sí, no ha querido dar más detalles de su operación, aunque ha confesado que ha sido un proceso "jodido" y que pronto informará de todo a través de sus redes sociales. Pero, poco a poco, va recuperando la normalidad en su vida y, sobre todo, su agenda tanto personal como profesional.

Por último, Gloria ha reaccionado a la boda por la Iglesia de su hermana Rocío Carrasco y Fidel Albiac -que tendrá lugar este otoño coincidiendo con sus 25 años de amor- y, aunque no tienen relación, no ha dudado en mandarle un mensaje: "Yo me alegro. Siempre lo he dicho. A mí las bodas me encantan y le deseo el bien a todo el mundo, de verdad".

Tanto es así que ha confesado que espera algún día pasar ella también por el altar y tener hijos: "Sí, sí, yo le he dicho muchas veces que a mí me encantaría casarme, ser madre, pero todo a su debido tiempo (…) Hay que disfrutar hoy y ya está. Y el día de mañana ya Dios dirá".