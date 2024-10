Gloria Camila, sobre el estado de salud de Ortega Cano tras la avalancha que sufrió en el metro: "Es fuerte"

José Ortega Cano vivía este martes un gran susto al sufrir una aparatosa caída en el metro por la que tenía que ser ingresado de urgencia. La sudadera de un joven quedaba atrapada en las escaleras mecánicas y el mecanismo se detenía automáticamente, provocando que varias personas acabasen encima del torero que, muy dolorido e incapaz de moverse, era recogido por una ambulancia que le trasladaba a un hospital de la capital para determinar el alcance de sus lesiones.

Horas después, el viudo de Rocío Jurado recibía el alta y atendía a los medios de comunicación, explicando que tendría que pasar por quirófano a causa de una rotura del húmero.

Ortega Cano posa para la prensa a la salida del hospital | Gtres

Confirmando que su recuperación va por buen camino, Gloria Camila ha asistido a un evento y ha contado a los micrófonos de Europa Press cómo se encuentra su padre tras el accidente: "La recuperación está siendo bastante buena, mejor de lo que parecía. Un dolor además que es increíble porque al final se ha partido el húmero y es un dolor inmenso e intenso. Pero bueno, bien. Ya sabemos que mi padre además es fuerte y puede con todo y nada, es genial. Ahí estábamos cuidándole".

Además, la hermana de Rocío Carrasco ha respondido a los que se preguntan qué hacía Ortega Cano yendo en metro, sorprendida porque la gente lo vea como algo raro. "¿Por qué no puede ir en el metro. ¿Qué pasa con el metro? Oye, el metro es mucho mejor que ir en coche en el tráfico de Madrid, ¿eh? No, pero porque le pillaba al lado una parada y ahí no había taxi donde estaban ellos y ya está, entonces lo cogió y bueno", ha zanjado.

Gloria Camila da la última hora de la salud de Ortega Cano | Europa Press

"Evidentemente es un susto. No te lo esperabas y de repente da más impresión cómo estaba a lo que luego ha sido. Porque al final ha sido más leve de lo que parecía, no hay que operar, está el hueso limpio, entonces bueno, pues ahora un poco de recuperación, lenta, con el cabestrillo y poco a poco", ha revelado, confirmando así que finalmente no tendrá que pasar por quirófano aunque sí tendrá "revisiones y luego fisio".

Y lo más importante, como ha asegurado Gloria, es que de ánimo "está bien, está gracioso, está con alegría, no está deprimido, no está decaído, así que bien, bien, bien. Todo genial".