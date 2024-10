Gloria Camila asegura que su amor por David García no se ha acabado por terceras personas sino "de tanto usarlo"

La pasada semana, Gloria Camila anunciaba a través de sus redes sociales que había roto con su novio, David García. La pareja mantenía una discreta relación desde 2019.

Una ruptura que la hija de Ortega Cano hizo pública a través de este stories que compartió en sus redes sociales. Y a pesar de que tan solo unas horas antes de anunciar que habían roto, Gloria Camila acudía a un evento en Madrid, allí le preguntaban por David y la joven respondía que "todo correcto". Pero por detrás había mucho más...

El comunicado de Gloria Camila | Instagram

Este miércoles, Gloria Camila ha vuelto a reaparecer ante la prensa sobre la alfombra de los Premios Forbes 2024 y se ha pronunciado por primera vez sobre su ruptura. Una ruptura que, por sus palabras, deducimos que ha sido amistosa: "Respeto a David y por la relación que hemos tenido, que, como bien he dicho, súper bonita, con mucho amor, con mucho cariño, mucho respeto. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia él y la verdad es que me quedo con lo bueno de la relación, que son muchas cosas, y es una persona súper importante en mi vida y fundamental".

Gloria Camila, en los Premios Forbes 2024 | Europa Press

Y aunque no ha querido desvelar los motivos que han provocado la ruptura Gloria deja claro que no ha habido terceras personas: "No, no, para nada. Se nos rompió de tanto usarlo". En cuanto a cómo se encuentra, confiesa: "Es una relación que es un poco dura a la hora de separarse y de dejarlo, que imagino que como la mayoría de las relaciones, y ya está, yo creo que poco a poco".