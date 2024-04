Gisela publica su primer vídeo después de dar a luz y cuenta que está siendo "todo muy intenso"

El embarazo de Gisela, además de los síntomas comunes, ha estado marcado por un problema en el riñón que arrastraba desde el pasado mes de febrero. Sin embargo, tal y como ella misma confesaba con su bebé en brazos, ha merecido la pena. Tras dos operaciones y continuando su recuperación en casa, la cantante ha reaparecido en las redes sociales para actualizar su vida a sus seguidores y confesar estar plenamente centrada en el pequeño Indiana.

"¿Cómo estáis? Yo, ya sabéis, desconectada de todo un poco y conectada a mi pequeño", ha comenzado explicando a través de una historia de Instagram en la que se aprecia la gran sonrisa que luce a pesar de lo complicado que ha sido llegar a este punto.

La extriunfita ha calificado esta etapa de su vida como una "nueva aventura", una maternidad muy deseada que por fin ha llegado a sus 45 años. "Muy intenso, todo muy intenso, pero muy feliz", ha dicho con sinceridad. Además, ha querido explicar que aparecerá en las redes sociales, pero que no será tan constante como antes: "Ahora mi prioridad es el peque y él me absorbe todo, todo el rato, día y noche. Ya oís que me reclama, os mando muchos besos".

Gisela comparte su primer vídeo en Instagram tras dar a luz | Instagram

Fue el pasado 5 de abril cuando Gisela, junto a José Ángel Ortega, presentó ante los medios a su pequeño tras recibir el alta hospitalaria después de su segunda operación. "Ha sido muy difícil, pero por fin está aquí con nosotros", confesó a los micrófonos de Europa Press. Y ahora, solo queda lo mejor por disfrutar.