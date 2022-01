El pasado mes de diciembre Carlos Marín, integrante español del grupo Il Divo, fallecía a los 53 años de edad en un hospital en Manchester tras haber pasado varios días ingresado en la UCI a causa de la Covid-19, dejando destrozado al panorama musical.

Días más tarde los familiares y amigos más cercanos del cantante, se acercaron al tanatorio de San Isidro de Madrid para despedirse de él. Su exmujer, Geraldine Larrosa, le dedicó unas tiernas palabras al cantante: "Se despidió de mí diciéndome que era la mujer de su vida".

La última vez que se vieron

Hace apenas unas horas, 'Innocence', como se hace llamar públicamente, publicaba un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparecía junto a Marín riéndose y bromeando entre ellos. Junto al clip contaba la historia de cómo fue su última despedida y cómo predijo que esa iba a ser la última vez que lo vería.

"Me he reído contigo toda mi vida! así era y así es Carlos Martín, el hombre más bondadoso que he conocido y más gracioso!", comenzaba diciendo. "Cuando fue a Londres le abracé y empecé a llorar en sus brazos!, me dijo: pero Gerarda por qué lloras? Si vuelvo el 23 de diciembre!, le dije que no sabía por qué!, quizás mi intuición del futuro me avisaba de esta tragedia!", explicaba Innocence.

A continuación, narraba los últimos instantes junto a él: "Nos abrazamos y se fue con su maleta de siempre y su jersey encima de los hombros!, le dije te quiero!, y el me respondió: tronca me vas hacer llorar!, y nos reímos! Si vuelvo pronto y ya verás nos iremos a México y a Japón de gira otra vez todos juntos con mi Scarlett con todos! Venga ala!, tranquila que ya vuelve nuestra vida siempre! Te quiero! Y se dio la vuelta y se marchó!", explicaba la cantante.

...

Seguro que te interesa

Geraldine Larrosa y la familia de Carlos Marín despiden al cantante en la intimidad