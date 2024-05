Genoveva Casanova y su hija, Amina, como dos gotas de agua: mismo estilo y mismos gestos

La repentina decisión de Genoveva Casanova de borrar sus redes sociales ha alarmado a sus seguidores, recordando lo sucedido cuando surgieron rumores de su aventura con Federico de Dinamarca. Sin embargo, su vida cotidiana parece seguir igual, viéndosela sonriente en un paseo por Madrid junto a su hija Amina Martínez de Irujo y Casanova, de 22 años.

Las imágenes de madre e hija son muy casuales y relajadas, destacando su gran parecido, no tanto en lo físico, sino en el estilo y los gestos que comparten. Ambas se vistieron con vestidos boho midi y de manga larga. El de Amina, con textura y de color crudo, y el de Genoveva, con estampado tipo animal print de estilo étnico en tonos marrones. Además, para no pasar frío, las dos eligieron combinar la pieza estrella de su look con una prenda de abrigo. La participante de El Desafío optó por una cazadora de cuero color mostaza, mientras que su "pequeña" eligió una blazer marrón oversize. Para completar los conjuntos, Genoveva usó zapatillas Golden Goose y Amina, bailarinas negras.

Genoveva Casanova y su hija, Amina | Gtres

También lucía similar su peinado, ambas con el pelo liso, suelto y colocado por detrás de las orejas para dejar la cara destapada.

Hacen los mismos gestos

Sin embargo, lo más curioso de todo es que en las fotografías que les han sacado los paparazzi, Genoveva y Amina aparecen haciendo los mismos gestos. En la instantánea que hemos puesto arriba, las dos tienen el pie izquierdo adelantado y la mirada hacia abajo. Y en esta que os mostramos a continuación, las dos salen de brazos cruzados con el pie derecho al frente.

Genoveva Casanova y su hija, Amina | Gtres

Así son los hijos de Genoveva

Genoveva Casanova vino a España con tan solo 24 años. La mexicana cruzó el océano para hacer un intercambio universitario mientras estudiaba Filosofía, sin imaginarse que en nuestra tierra se enamoraría del que iba a ser el padre de sus dos hijos.

En una competición hípica, en Jerez de la Frontera, conoció a Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la Duquesa de Alba, de quien se quedó embarazada tras unos pocos meses de relación. Fruto de este flechazo nacieron, el 25 de julio de 2001, en México, los mellizos Luis Martínez de Irujo y Casanova y Amina Martínez de Irujo y Casanova. En su presentación oficial, que tuvo lugar el 4 de septiembre, el aristócrata aseguró que ser padres fue una decisión "muy pensada y muy firmemente meditada por los dos".

Presentación de los hijos de Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Cuando sus hijos tenían 4 años, la pareja se casó y la mexicana obtuvo el título de condesa de Salvatierra. Desafortunadamente, dos años después anunciaron su divorcio.