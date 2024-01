Genoveva Casanova comparte un mensaje cargado de intenciones tras la coronación de Federico de Dinamarca

¿Dónde está Genoveva Casanova y cómo se ha tomado que sus imágenes paseando por Madrid con el entonces príncipe Federico de Dinamarca hayan precipitado el ascenso al trono del hijo de la reina Margarita? Esta ha sido una de las preguntas más repetidas en las últimas horas, ya que la mexicana está completamente desaparecida desde el pasado noviembre, cuando salieron a la luz las polémicas imágenes junto al entonces heredero danés.

Mientras Federico era proclamado Rey de Dinamarca este domingo, y protagonizaba un apasionado beso de película con Mary Donaldson -dando el portazo definitivo a su amistad con la socialité- todo el mundo cuestionaba el paradero (desconocido) de Genoveva. Y las primeras teorías no han tardado en llegar. Algunos sostienen que continúa en Madrid, recluida en su piso cercano al Retiro, aunque lo cierto es que no se ha visto a sus dos perros por el lugar en los últimos días.

Federico X besando a Mary Donaldson en su coronación | Gtres

Por su parte, son muchos otros los que apuntan que podría estar en Londres, donde residen sus hijos Luis y Amina; aunque tampoco se descarta que se esté refugiando en alguna de las residencias que su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, posee en Sevilla, San Sebastián o Kenia. De igual forma, no se ha desechado la idea de que esté en México con su familia, ya que allí disfrutaría de la tranquilidad necesaria en estos duros momentos.

Y es que, como han confesado algunos de sus íntimos amigos al portal Vanitatis, Genoveva está "completamente aislada", incluso rozando "la paranoia" y sospecha incluso de su entorno, al que habría pedido que no hable con la prensa y no conteste a ninguna pregunta relacionada con ella. "No coge el teléfono, no contesta a sus amigas como antes y no se comporta con normalidad", aseguran, revelando que tan solo Cayetano, sus hijos y poco más saben dónde se encuentra tras la coronación de Federico.

Genoveva Casanova por Madrid | Gtres

Tampoco ha hecho apenas uso de sus redes sociales desde que salió a la luz su amistad con el danés, aunque no ha pasado desapercibido el stories que ha compartido horas después de la proclamación de Federico de Dinamarca. Se trata de un potente mensaje de una terapeuta que invita a las mujeres a "brillar" y a "ser valientes".

"Quiero una gran vida. Quiero experimentarlo todo. Quiero romper todas las reglas que existen. Dicen que la ambición tal vez sea un rasgo poco atractivo en una mujer, ¿pero sabes qué es realmente poco atractivo? Esperar a que pase algo. Mirar por la ventana pensando que la vida que deberías vivir está ahí fuera, en alguna parte. No estar dispuesto a abrir la puerta e ir a buscarlo, incluso si alguien te dice que no puedes", es el fragmento que Genoveva ha publicado en Instagram. Un motivador discurso con el que podría estar dando alguna pista de la actitud que tomará después de que Federico haya ascendido al trono.