Gabriela Guillén no quiere ni oír hablar de Bertín Osborne: "No me habléis de esta persona"

El nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha traído consigo mucha polémica. Desde que saltara a los medios su relación y posterior embarazo, ambos han encadenado diversos episodios que han hecho tambalearse a la modelo, como pudimos ver hace unos días cuando se enfrentó a la prensa asegurando que estaba fatal.

El cantante ya anunció que no se haría cargo como padre del pequeño, aunque sí ofreció a la madre ayuda económica en el caso de confirmarse que el hijo es suyo, pues, al parecer, habría solicitado una prueba de paternidad tan pronto como fuera posible.

Gabriela no está viviendo momentos fáciles a pesar de la emoción de criar a su su recién nacido, al que este fin de semana daba su primer paseo por las inmediaciones de su casa. Más tranquila que en sus anteriores declaraciones a las cámaras, de las cuales se justificaba asegurando que fue debido a la presión mediática y que no iba a permitir ese acoso a su familia, la fisioterapeuta se ha mostrado muy dura con el presentador.

Bertín Osborne | GTRES

Y es que, no quiere saber absolutamente nada de él: "Si queréis que os conteste, no me habléis de esta persona", guardando silencio cuando le preguntan sobre si se llevará a cabo la mencionada prueba de paternidad.

Como puedes ver en el vídeo de arriba, la modelo ha comentado que el parto fue súper duro, mientras pedía que lo único que necesita es "estar tranquila" y alejada de todas las polémicas.

"Es lo único bueno que tengo... No, no duermo. Ya veis la cara. Estoy muy bien, dentro de todo este follón, estoy bien", confirmó.