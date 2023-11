Gabriela Guillén presume así de tripita de embarazada: "Ganas de ver tu carita ya"

Gabriela Guillén ha decidido dar un golpe sobre la mesa. Tras paralizar supuestamente la exclusiva que tenía apalabrada con una conocida revista, la paraguaya rompe su silencio en la recta final de su embarazo y lo hace en Y ahora Sonsoles. Será este martes cuando visite el plató del programa de Antena 3, pero ya hemos podido ver un adelanto de sus declaraciones y, por lo que parece, no piensa dejar nada en el tintero sobre el padre del que será su primer hijo, Bertín Osborne.

Bertín Osborne | Gtres

Una entrevista que podría molestar y mucho al presentador, ya que la fisioterapeuta no duda en recriminarle su falta de "sensibilidad" en un momento tan especial como su embarazo. "Él no está porque no quiere y yo no tengo que pedirle nada. Somos mayores para saber cuáles son nuestras responsabilidades y no pretendo una relación con alguien que no quiere tenerla conmigo" concluye.

Antes de sentarse en el plató de Y ahora Sonsoles y dar la cara tras todo lo que se ha dicho sobre ella y Bertín, Gabriela ha acudido a un centro especializado en ecografías en 5D con una amiga para hacerse una ecografía emocional a pocas semanas de dar la bienvenida a su hijo.

"Ha ido muy bien, estoy muy contenta, muy feliz. He podido verle la carita y ya se ve a quién se parece" ha revelado ante los micrófonos de Europa Press, dejando en el aire si ve al pequeño más similar al cantante o a ella: "Muchas gracias, de verdad, pero no os voy a decir más porque es una cosa muy personal y no. Os lo agradezco, pero no".

Aprovechando la ocasión y, tras publicar una imagen en sus redes sociales presumiendo de su abultada barriguita de embarazada: "Tantas ganas de ver tu carita ya!!".