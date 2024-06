Gabriela Guillén, sobre si su hijo llevará el apellido de Bertín Osborne: "No se va a hacer lo que yo quiera"

Gabriela Guillén se encuentra actualmente en medio del proceso de demanda por paternidad que involucra a Bertín Osborne. Un tema que está generando mucha controversia, y una de las cuestiones que ha surgido es si el pequeño llevará finalmente el apellido del cantante.

Bertín Osborne | Gtres

Envuelta en la polémica, la joven ha comentado la posibilidad de que su hijo lleve el apellido del famoso cantante. "Supongo que sí", ha respondido cuando se le ha preguntado. Sin embargo, ha aclarado que la decisión final sobre el nombre completo del niño la tendrá que decretar un juez. "No es que yo quiera. No se va a hacer lo que yo quiera, esto tiene un proceso que lo decretará el juez", explica.

En cuanto a su relación actual con Bertín, ha asegurado que "está todo bien", aunque deja claro que está ansiosa por que termine todo el proceso judicial. "Sí, quiero tranquilidad", confiesa, mostrando su deseo de poner fin a la demanda por paternidad y poder continuar con su vida con más serenidad.

Gabriela Guillén haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Además, Gabriela ha vuelto a desmentir los rumores sobre la existencia de un contrato de confidencialidad con Bertín Osborne. "Siempre me preguntáis lo mismo. Ya he dicho que no", afirma contundente. Al ser preguntada sobre si está dispuesta a contar toda la verdad una vez concluido el proceso judicial, no duda en responder: "Como siempre lo he hecho".

Respecto a si el presentador tendrá que someterse a nuevas pruebas de paternidad, admite que no tiene información al respecto: "No tengo ni idea".