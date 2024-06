Gabriela Guillén contesta: ¿su hijo llevará el apellido de Bertín Osborne?

Gabriela Guillén se ha convertido en el personaje más buscado desde que el miércoles pasado Bertín Osborne emitió un comunicado en el que asumía la paternidad de su hijo y, reconociendo sus errores del pasado, se comprometía a ofrecer las mejores posibilidades al menor.

Desde entonces son muchas las informaciones, especulaciones y rumores que han surgido respecto a cómo alcanzaron este acuerdo, si el cantante reconoció la paternidad después de hacerse las pruebas de ADN en un laboratorio privado, y los próximos pasos que darán en lo que al pequeño se refiere.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid | Gtres

A la espera de llegar a un acuerdo sobre la manutención y el régimen de visitas, todo apunta a que una vez ha comprobado que es hijo suyo le gustaría tener relación con él. Además, fuentes cercanas a Gabriela han deslizado que la modelo estaría dispuesta a cambiarle los apellidos al menor, que hasta ahora llevaba tan solo los suyos, para ponerle Ortiz Guillén. También se ha especulado con la posibilidad de que Gabriela se mude a Sevilla, donde reside el artista.

Lo que sí está claro, aunque Gabriela ha intentado jugar al despiste, es que a pesar de su acuerdo amistoso no han podido paralizar el proceso legal. Y cumpliendo con lo dictado por la Justicia tras su demanda de paternidad a Bertín, este lunes ha tenido que acudir con su hijo al Instituto Nacional de Toxicología para someterse a las pruebas de ADN que, al margen de lo que acordasen en privado, determinarán oficialmente que el artista es el padre del menor.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid | Gtres

Y antes de ese proceso, Gabriela ha respondido a los micrófonos de Europa Press una de las preguntas que más se han repetido en los últimos días: ¿cambiará los apellidos de su hijo para que lleve los de Bertín?

"Eso lo tendrá que estipular un juez, yo no lo sé. Todo se hará", ha revelado, intentando despistar a la prensa para que no la siguiesen a hacerse las pruebas de ADN. "Necesito irme porque tengo mucha prisa, no os voy a decir nada. Tengo mucha prisa, tengo que ir a recoger a unas personas y tengo mucha prisa", se ha disculpado, asegurando que por el momento no ha "hablado nada" con el cantante sobre cómo van a llevar el asunto.