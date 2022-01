El funeral de Jaime Ostos ya tiene fecha y lugar

El pasado 8 de enero se anunciaba la trágica noticia de la muerte del torero Jaime Ostos a sus 90 años, mientras se encontraba en unas vacaciones navideñas junto a su mujer Mari Ángeles Grajal y a sus amigos en Colombia. Al parecer la causa de la muerte fue un infarto.

El pasado domingo, el cuerpo del torero era incinerado en la ciudad de Bogotá, tal y como revelaba su hijo mediano Jacobo Ostos, además de confesar a Europa Press cómo se sentía tras enterarse de la noticia: "Hasta hace 5 minutos ni siquiera se me había derramado una lágrima porque no me lo creía, pero ya cuando te empieza a llamar gente pues ya es cuando te das cuenta".

Mientras, la esposa del difunto se ha encargado de realizar los trámites para poder ejecutar el traslado de los restos de su marido a España y que todos aquellos que le querían pudieran darle su último adiós. Esta prevista su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Bajaras, para este miércoles por al mediodía."Mari Ángeles está mal, muy triste y casi sin dormir. Nosotros la acompañamos a España para que no haga el viaje sola. Somos su familia", declaraba Ivette Uhia, una amiga de la familia a la revista 'Vanitatis'. Allí se reunirá con dos de sus hijos: Jacobo y Gabriela.

Según informa 'La Razón', se realizará una capilla ardiente para el torero en la Plaza de Toros de La Maestranza, en Sevilla. Allí los restos de Jaime darán la última vuelta al ruedo, tal y como a él le hubiera gustado.

La familia ha comunicado en la esquela, en la que aparece tanto su esposa Mari Ángeles como sus cuatro hijos: Jaime, Gabriela, Jacobo y Gisela, que el funeral se celebrará el próximo jueves, 20 de enero, a las 20:15 horas, en la Iglesia de Santa Bárbara de Madrid.

