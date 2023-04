Cristina Pedroche comparte las primeras pataditas de su bebé: "La mejor sensación del mundo"

Cristina Pedroche ha vuelto a demostrar el gran momento personal que atraviesa, compartiendo solo como ella sabe la emoción con la que hace frente su embarazo. Desde que anunciara que está esperando a un bebé junto a Dabiz Muñoz, la presentadora no ha dejado de presumir de su entrañable barriguita.

No obstante, aunque se encuentre "muy cansada", como confesaba en un post, Cristina ha hecho hincapié en "lo feliz" que está. Y es que, la tripita cada vez es más pronunciada ya que se encuentra de más de 26 semanas.

Ahora, la madrileña ha vuelto a compartir unas encantadoras imágenes de su embarazo, esta vez con las primeras pataditas de su hija.

"Os juro que es la mejor sensación del mundo. No sabía que se podía sentir tanto amor", aseguró en su perfil de Instagram. "Adoro tener conversaciones con mi hija y tocarme todo el rato la tripa. Llevo más de 26 semanas rellena de amor y me siento siempre acompañada. Como me dijo mi ginecóloga: es tu tesoro y tú eres su cofre", añadió.

Paralelamente a los mensajes de amor que dejaban sus fans y amigos, fueron muchos los seguidores que tuvieron dudas sobre el piercing que tiene la presentadora en su ombligo, detalle que Cristina Pedroche explicó sin problema: "Tantos comentarios sobre el piercing del ombligo... Gracias por los consejos pero me fío de mi ginecóloga. Llevo una barra de plástico flexible apta para embarazadas".

La colaboradora de Zapeando se encuentra junto a su marido en Miami, pasando unas vacaciones de Semana Santa muy especiales tal y como ha mostrado en sus redes sociales enseñando platos irresistibles.