Cristina Pedroche presume de tripita en bikini a las 26 semanas de embarazo

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han disfrutado de una bonita semana de vacaciones en Miami. La pareja ha querido aprovechar que la presentadora aún está en condiciones de hacer viajes de varias horas para celebrar su babymoon, una estancia en la que no ha faltado detalle y que ambos han ido compartiendo con sus seguidores a través de sus redes sociales. Unos días que el matrimonio no olvidará en absoluto, no solo por haber descansado y disfrutado de la playa, sino porque han vivido experiencias únicas por primera vez como las primeras pataditas de su hija. Cristina compartió en su perfil de un emotivo vídeo en el que se podía apreciar las pataditas que estaba dando el bebé: "Os juro que es la mejor sensación del mundo. No sabía que se podía sentir tanto amor. Adoro tener conversaciones con mi hija y tocarme todo el rato la tripa. Llevo más de 26 semanas rellena de amor y me siento siempre acompañada. Como me dijo mi ginecóloga: es tu tesoro y tú eres su cofre" escribió en Instagram hace tan solo 4 días.

Cada vez quede menos para conocer a su primera hija, hace unos días Cristina compartía una bonita reflexión con todos: "Está siendo un viaje precioso. A veces se necesita desconectar para conectar con lo realmente importante. Lógicamente cada vez tengo más claras mis prioridades".

Como broche final a su estancia en Miami, la colaboradora de 'Zapeando' ha publicado una imagen en bikini en la que sale dentro del mar presumiendo de tripita de embarazada con una gran sonrisa y donde se refleja lo bien que le han sentado estas vacaciones: "Han sido unos días maravillosos. Vuelvo con más ganas de comerme el mundo".