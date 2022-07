Las fotos de Miguel Ángel Muñoz en bañador que sorprenden por su definido 'six pack'

Miguel Ángel Muñoz se encuentra disfrutando de sus vacaciones tras un año de mucho trabajo. Concretamente, el actor se ha ido hasta Formentera buscando unos días de desconexión total, playa, sol y arena.

Durante esos días, el artista ha sido fotografiado por las cámaras de GTRES en exclusiva. Unas instantáneas en las que Miguel Ángel Muñoz ha podido dejar sin palabras a más de un turista que pasara por allí.

Lo cierto es que el actor a sus 39 años mantiene un cuerpo de infarto con unos impactante abdominales. Con un bañador azul marino y estampado, gorra y gafas de sol ha sido retratado Miguel Ángel Muñoz en una actitud desprevenida.

Miguel Ángel Muñoz en Formentera | GTRES

De su paso por Formentera ha querido dejar huella en Instagram, donde cuenta con más de 880 mil seguidores. En un vídeo el actor ha recopilado los momentos más especiales de su estancia en la isla.

De hecho, sus followers no han podido evitar dejarle algún que otro comentario: "Maravillosa sonrisa", "Cásate conmigo", "Disfruta de la isla", "Espectacular" o "¡Qué belleza de hombre!", eran algunos de esos mensajes.

Un verano de lo más ajetreado

En el caso del actor, el verano parece estar siendo un no parar. En su Instagram suele compartir algunos de sus proyectos profesionales y también algunas de las escapadas que se da entre trabajo y trabajo. Así, hace tan solo unos días ha publicado una fotografía de su paso por la ciudad alemana Múnich.

Además, el actor le ha dado la bienvenida a los 39 este mismo mes, en concreto el 4 de julio. Un momento del que también quiso hacer partícipes a sus seguidores publicando una imagen que, además de retratar su buen estado físico, adjuntaba el siguiente pie de foto:

"Gracias por todas las felicitaciones. Aún no me ha dado tiempo a leer ni el 1% de ellas pero he sentido muchísimo cariño aquí, en WhatsApp y en el resto de RRSS... Uno de los propósitos de ese año es que después de los 2 años de lesiones físicas graves pueda divertirme tanto en una sesión de fotos como esta que hicimos juntos mi querido #BerbadoDoral y yo en uno de mis lugares favoritos", eran algunas de las palabras del mensaje.

¿Dónde se dejará ver Miguel Ángel Muñoz la próxima vez? Para eso aún habrá que esperar pero, al menos de momento, sus fans pueden disfrutar de las fotografías que ha captado GTRES del actor en Formentera.

