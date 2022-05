Miguel Ángel Muñoz revela cuál es el motivo de su llamativo tono de piel

Este domingo día 1 de mayo los españoles estábamos de celebración por partida doble. Como todos los años el Día de la Madre coincide con el primer domingo de este mes que acaba de dar comienzo. Una fecha de lo más especial que este año ha coincidido también con la entrega de los Premios Platino. Un evento que hace que se unan en un mismo lugar los talentosos actores, actrices, directores y otros profesionales del mundo audiovisual para galardonar el trabajo que se hace detrás de las cámaras y que luego se ve tan maravillosos y perfecto en la pantalla.

Los Premio Platino han contado este 2022 con un presentador de lo más especial, que más allá de maestro de ceremonias, también estaba nominado por el trabajo que ha realizado con la Tata, la mujer que lleva toda la vida con él y que le ha acompañado en los buenos y en los malos momentos, siendo ahora uno de lo más memorable con la nominación del documental 'Cien días con la Tata'. En él, Miguel Ángel Muñoz ha recogido las vivencias y las experiencias que vinieron con la pandemia producida por el coronavirus y donde contó con la participación de amigos y aristas de caras conocidas como su expareja, la cantante Ana Guerra.

Esta nominación y el título de presentador han hecho que Miguel Ángel Muñoz se muestre nervioso, aunque más por el primer motivo tal y como confesaba ante los micrófonos de Europa Press. "Tengo que confesar que hay muchísimos más nervios por la nominación de 'Cien días con la Tata' que por ser el maestro de ceremonias porque, además, la Tata está viniendo, va a ser muy emocionante. Lo digo y se me pone la piel de gallina", explicaba el actor.

Ha sido el atuendo en combinación con el tono de su piel lo que ha acaparado todas las miradas generando un gran número de comentarios: ¿por qué estaba tan moreno de piel? El artista llevaba un tiempo generando revuelo en las redes sociales por el bronceado que lucía, estando mucho más moreno de lo que acostumbra el madrileño. "Qué ganas tenía. Todo el mundo me iba a preguntando meses por qué estoy tan moreno y no lo podía decir", ha soltado sonriente y emocionado por poder contar, por fin, el motivo que le ha llevado a broncear su piel y que viene provocado por un trabajo en el que ha interpretado a "el personaje más divertido que he hecho en mi vida".

Estas palabras de Miguel Ángel han revelado que aparecerá en la serie autobiográfica de Miguel Bosé dando vida a Julio Iglesias. Un papel con el que parece estar entusiasmado de ponerse en la piel del cantante, y nunca mejor dicho, que tantos corazones ha robado. El propio actor ha confesado que no ha hablado con él, pero que le conoció hace años en un concierto organizado por, la por aquel entonces, reina Doña Sofía con la fundación de Alzheimer de Leganés. Un evento en el que actuaron numerosos artistas y en el que ambos se conocieron afirmando que es "tremendamente carismático, muy buen compañero", añadiendo también que "ha sido un gustazo poder informarme tanto de su vida para poder interpretarle".

Ilusionado y con todas las emociones a flor de piel por el momento que está viviendo, ha manifestado que tiene muchas ganas de que lo vea y comentárselo. "Aquí no se trata de hacer una caricatura del, porque en la serie, ninguno de los personajes históricos que aparecen van caracterizados", explicaba en referencia de la serie que pronto se estrenará.

Junto a las confesiones, el que fuera protagonista de 'Un paso adelante' junto a Pablo Puyol, con el que ha trabajado en más ocasiones, ha querido revelar qué ha sido lo que más le ha costado de dar vida a Julio Iglesias, más allá de lograr el bronceado perfecto con varias sesiones de rayo uva por la falta de tiempo para tomar el sol de forma natural. "Si había algo muy importante que era tener la energía de Julio, su carisma sí que es muy característico y a nivel gestual".

Seguro que te interesa...

Miguel Ángel Muñoz confiesa de qué objeto no se separa desde hace 37 años