Miguel Ángel Muñoz confiesa de qué objeto no se separa desde hace 37 años

"Lleva 37 años conmigo", eran las palabras con las que Miguel Ángel Muñoz dejó a todos perplejos en su visita a 'El Hormiguero'. El actor es conocido por su naturalidad y simpatía, algo que hace que cada vez que pisa el plató del programa de Pablo Motos revele algún secreto que le habría gustado que siguiera siéndolo.

La pasada noche acudió a "divertirse", y a sufrir un poco también, a los dominios de Trancas y Barrancas, Miguel Ángel Muñoz. Esta era la novena vez que el artista visitaba el plató de Antena 3, ya que la que se podría haber considerado la décima se llevó a cabo de forma telemática. El actor esperaba ser considerado en esta ocasión como "invitado platino", igual que otras caras conocidas como Pablo Alborán, Melendi o Dani Martín, por lo que no ha tenido problema en mostrarse decepcionado al no conseguirlo.

Entre risas Pablo Motos ha querido sacar a la luz momento embarazosos que ha sufrido en su vida Miguel Ángel, quien se encuentra en un gran momento profesional y tras ser galardonado con un Forqué por el documental a la que es la mujer de su vida, la tata, su tía abuela y protagonista de "100 días con la tata", haciendo que el actor confesara que en el programa es "donde mejor me lo paso, pero también donde peor lo he pasado". Esto se debe a una pregunta que le hizo su anfitrión haciendo recordar una anécdota de lo más peculiar en su paso por un maratón.

Todo un momento de 'tierra tragame' al que se tuvo que enfrentar el televisivo. El presentador logró sonrojar a Miguel Ángel, quien no tuvo más remedio que narrar lo que le ocurrió mientras corría por las calles de Boston, ya que el actor es muy aficionado al deporte. "La verdad es que me he cagado encima varias veces, me da vergüenza reconocer esto, pero en el maratón de Boston no me lo hice en los pantalones", confesaba totalmente avergonzado.

Tras la confesión que el invitado se tomó con mucho sentido del humor, Pablo Motos consiguió que no se quedara ahí el momento de desvelar secretos, sino que quiso aclarar otra curiosidad preguntando a Miguel Angel si es cierto que siempre duerme con la misma almohada, una cuestión a la que el actor ha respondido orgulloso.

"A mis 37 años sigo durmiendo con la almohada que tenía en la cuna. No puedo hacerlo sin ella porque me la pongo encima de la cabeza", explicó. La almohada ha sido la protagonista de uno de los momentos más divertidos de la noche del jueves, ya que llevó a montar una cata de almohadas.

Pablo Motos aprovechó el momento para declarar que él también es muy tiquismiquis a la hora de dormir, por lo que ambos se han puesto a prueba viendo si eran capaces de descubrir cuál era la suya, eso sí, sin poder tocarlas, con los ojos tapados y solo comprobándolo con el cuello. El reto salió mejor de lo que todos esperaban, y es que tras tumbarse y apoyar la cabeza sobre varios cojines de diversos tamaños, tanto Pablo, como Miguel Angel, acertaron cuales eran las suyas.

Un momentazo que reveló el vínculo del actor con su almohada de cuna que, como él mismo manifestó, ha sido el objeto de celos de sus parejas. "Alguna vez me ha pasado estar en casa con mi pareja y tener ahí un poquito de celos de la almohada", declaraba, dejando ver la posibilidad de que el pequeño reposacabezas siga con él por lo menos otros 37 años más.

