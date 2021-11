Fallece la madre de Ramón García, María Luisa, a los 88 años

María Luisa Hernando, la madre de Ramón García, ha fallecido a los 88 años de edad. El conocido presentador de 'El Grand Prix' ha tenido que ausentarse de su programa diario den Castilla-La Mancha Televisión para poder despedirse de su progenitora. Este martes, García no pudo estar al frente del programa pero su compañera Gloria Santoro revelaba los motivos de su ausencia: "Saben que para nosotros ustedes forman parte de nuestra familia y como tal les debemos una explicación. El martes no estuvo con nosotros nuestro queridísimo Ramón García y hoy, miércoles, tampoco va a estar".

"Ha fallecido su madre, María Luisa, a los 88 años de edad, y ahora mismo Ramón se encuentra lógicamente en Bilbao. En este duelo, en este momento, nosotros que somos su equipo, que somos sus compañeros, que somos sus amigos, queremos mandarle todo nuestro ánimo darle el pésame a él y al resto de la familia", continuaba.

"Ya saben que está siendo un año complicado para él, que Ramón nunca nunca nunca falta al programa. Nunca falta a su cita, pero evidentemente esto es causa de fuerza mayor", desvelaba la copresentadora, informando además que ha sido algo inesperado: "Le vamos a mandar un fuerte abrazo y este aplauso a nuestro queridísimo Ramón para mandarle toda la fuerza del mundo".

Hace dos años perdió a su padre

Hace dos años, Ramón García se despedía de su padre, también llamado Ramón, a los 89 años. La encargada de dar la noticia entonces fue su mujer Patricia Cerezo, que comunicó a través de su cuenta de Instagram que su fallecimiento había sido de forma natural.

"He tenido la suerte en esta vida de tener al mejor suegro del mundo. Desde el primer día que me conoció, hace más de 25 años, me ha tratado y querido como a una hija. Quien le ha conocido sabe que no exagero al decir que Ramón es la bondad personificada. Siempre sonriendo, siempre amable, siempre cariñoso. Has sido mi debilidad querido suegro. Y la tuya, tus nietas. Te dejabas hasta despeinar por ellas, que tu hijo decía que jamás permitías que te tocaran el pelo, siempre tan impecable", decía entonces junto a una publicación de Instagram que posteriormente borró.

...

Seguro que te interesa...

La hija de Ramón García y Patricia Cerezo cumple 18 años tras el divorcio de sus padres