Fallece el abuelo de Lola Lolita: su mensaje sobre la muerte y la despedida de su hermana Sofía

Septiembre ha empezado con una triste noticia para la familia Moreno. Y es que, como han compartido Lola Lolita y su hermana Sofía, su abuelo llevaba unos días ingresado en el hospital. Su preocupación era tal que, incluso, han regresado de sus viajes para despedirse de él. Finalmente, ha fallecido.

Ha sido Sofía la que lo ha comunicado en sus redes sociales, rindiéndole un sentido homenaje a través de varias fotografías con él mostrando que su vínculo siempre será irrompible. "Descansa en paz, yayo. Te amo muchísimo", ha escrito junto a una foto cuando era bebé junto a él, uno de los pilares fundamentales de la familia.

Sofía Moreno se despide de su abuelo | Instagram

También ha compartido el regalo que siempre les hacía por sus cumpleaños y un collage de 4 fotos antiguas en las que se puede ver a la familia unida, como siempre han mostrado. Y más ahora, en estos momentos tan complicados.

Sofía Moreno abre el álbum familiar | Instagram

Por su parte, Lola Lolita no ha compartido nada. Lo último que escribió es que habían ingresado a su abuelo y, a través de su canal de difusión, hizo una reflexión sobre la muerte: "¿Vosotros pensáis que hay almas que una vez que han cumplido su función aquí y están en paz, se reencarnan? ¿En esta vida o en otro ser de otra línea temporal diferente? ¿O simplemente pasan a descansar? No sé. Le tengo pánico a la muerte".

Lola Lolita habla de la muerte | Instagram

Un mensaje tras el que ambas hermanas recibieron infinidad de mensajes de cariño y de apoyo, sin saber que en unas horas se despedirían para siempre de su abuelo. Y es que, se trata de la primera pérdida para ellas pues, como confesó Lola Lolita, nunca han tenido que hacer frente a un duelo de una persona querida: "Nunca lo he experimentado de cerca y no sé cómo puedo gestionar una situación así cuando me toque".