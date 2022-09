Fabiola Martínez revela la profunda conversación que tuvo con su hijo Carlos sobre las dificultades de su hermano Kike

Fabiola Martínez acudió este lunes a la inauguración de una clínica dental en Madrid, Moonz, de la que es madrina.

Un evento donde la venezolana volvió a mostrarse de lo más sincera y cercana con la prensa. La exmujer de Bertín Osborne habló abiertamente con los medios sobre su situación personal, sobre cómo se encuentra tras su separación, sobre las hijas de Bertín, confesó si está abierta al amor y, además, relató la profunda conversación que recientemente mantenía con su hijo pequeño Carlos, de 13 años, sobre las dificultades que tiene su otro hijo, Kike, de 15 años.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez | Gtres

El joven nació con una lesión cerebral causada por una listeriosis que sufrió Fabiola durante el embarazo. Y aunque, en un primer momento, los médicos auguraron que no iba a ser capaz ni de hablar ni de moverse, ahora a sus 15 años es un ejemplo de lucha y de superar obstáculos.

Fabiola Martínez habla de las dificultades de su hijo Kike

Este lunes, Fabiola hablaba de las dificultades que vive a diario para mover a su hijo Kike: "Ahora lo único con lo que hay que batallar un poco es con el tema físico que cuesta más levantarlo, moverlo, pero es lo que hay y él seguirá creciendo, y es enorme como su padre así que...".

"Mi deseo que siempre pido es más complicado, pero mucha salud para mi hijo Kike y es lo único que a mí me quita el sueño en algún momento, lo demás todo es circunstancial, solo la salud de Kiko y la de Carlos, por supuesto, pero como Kike es el que más lo necesita pues eso, hacerle el más feliz del mundo que para mí es lo más importante", cuenta a la prensa.

Además, la exmujer de Bertín Osborne ha relatado la conversación que recientemente mantenía con su hijo pequeño, ya que ahora en plena adolescencia, le cuesta entender por qué su hermano no puedo hacer ciertas cosas como él: "A él le da pena que él no pueda hacer las cosas que él hace, entonces él ya está en ese punto de yo salgo con mis amigos... Le dije que él tenía que verlo desde su perspectiva Kike no es un niño triste, sino al revés y cuando sale por la calle y lo sacamos a dar un paseo le dice a todo el mundo hola y como no le respondan, se enfada".

Fabiola reconoce que el mayor ejemplo que le ha dado su hijo es la perseverancia, el afán de superarse a sí mismo.

Vive un buen momento tras su separación de Bertín Osborne

La venezolana reconoce que está viviendo un buen momento personal: "Virgencita que me quede como estoy", reclama entre risas. Y es que tal y como asegura actualmente se encuentra emocionalmente muy estable.

Seguro que te interesa...

Fabiola Martínez confiesa cómo reaccionaría si Bertín Osborne rehiciese su vida con otra mujer