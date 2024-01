Fabiola Martínez, al margen de las últimas declaraciones de Bertín Osborne y de su polémica paternidad con Gabriela Guillén

Bertín Osborne sigue en boca de todos tras su año más polémico. Mientras tanto, todas las personas que le rodean intentan mantenerse al margen de sus declaraciones y de las decisiones que se tomarán este año respecto al presunto hijo que ha tenido con Gabriela Guillén.

Fabiola Martínez, quien fue su mujer y sigue muy unida a la familia del cantante, también ha preferido no dar su opinión por el momento. A pesar de haber sido nombrada en la última entrevista de Bertín -que habla de ella como la mujer de su vida- la empresaria sigue queriendo estar alejada de cualquier polémica.

Fabiola Martínez en Madrid | Europa Press

Fabiola no ha dudado en atender a los micrófonos de Europa Press, aunque al ser preguntada por las polémicas declaraciones del presentador, ha preferido desvincularse y no comentar nada sobre el tema: "No las he escuchado". Además, la venezolana ha confesado que desconoce cómo se encuentra el cantante después de conocerse que tiene Covid, lo que le ha hecho faltar al último adiós de Paco Arévalo y suspender uno de sus conciertos: "Nada, no sé nada".

Por otro lado, Fabiola tampoco ha querido reaccionar públicamente a las palabras que el presentador le ha dedicado en su primera entrevista tras conocerse que ha sido papá de nuevo. Y es que, aunque ha hablado muy bien de ella, la venezolana prefiere mantenerse alejada de la polémica, al menos hasta que las aguas se calmen. Con un "hasta luego" y dando las gracias, se ha despedido de la prensa y ha vuelto a utilizar el silencio como estrategia.