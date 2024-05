Fabiola Martínez, ¿dispuesta a enamorarse de nuevo? tras su separación de Bertín Osborne: "No me lo planteo"

En la vida actual de Fabiola Martínez solo hay cabida para la tranquilidad y el trabajo. Desde hace unos meses, los medios de comunicación no siguen de cerca cada uno de sus pasos y ha sabido mantenerse alejada de las polémicas que han rodeado a su ex, Bertín Osborne.

Ahora, ha reaparecido ante las cámaras en el evento organizado por la Fundación Inocente, confesando a los micrófonos de Europa Press que está "muy centrada en proyectos nuevos" de los que no puede dar detalles, pero que pronto verán la luz. Por este motivo, la colaboradora de televisión se ha mantenido más distante de los eventos y acontecimientos públicos.

Fabiola Martínez en un evento de la Fundación Inocente | Gtres

Una información que confirma que está atravesando uno de sus mejores momentos, tanto a nivel laboral como personal, aunque de este último ámbito no ha querido profundizar. Y es que, aunque han salido noticias confirmando que el corazón de Fabiola podría volver a estar ocupado, ella misma lo ha desmentido: "Estoy en un momento muy enamorada de mí".

Fue en enero de 2021 cuando Fabiola y Bertín anunciaron su separación tras dos décadas de relación. Y, aunque ambos anunciaron que mantendrían su amistad y su buena relación, la colaboradora ha confesado que no tiene "ni idea de cómo está el señor". Unas palabras que han llamado especialmente la atención y que después ha rectificado, confirmando que sí habla con él, pero que no va a contar nada al respecto.

Fabiola Martínez en un evento de la Fundación Inocente | Gtres

Pero ¿cómo está ahora su corazón? Y su respuesta ha sido clara: "Soltera y entera. No, no, entera no estoy. Me lo paso fenomenal". Además, la colaboradora ha confesado que no le gusta el término de amigo especial: "Yo hago lo que puedo, cuando quiero, con quien quiero y donde quiero".

Desde que su relación con el presentador llegó a su fin, han sido varios los hombres con los que se le ha relacionado. Pero, aunque su corazón siempre está abierto, es algo en lo que no piensa actualmente: "No me lo planteo. Tiene que ser alguien que me dé un flechazo". Eso sí, tiene claro lo que no quiere en su vida y lo que busca en la próxima persona que llegue: "Un señor que no me dé conversación o que no esté un poco al mismo ritmo me aburre un montón, por muy guapo que sea. Necesito a alguien que esté a la altura de las circunstancias".