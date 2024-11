Fabiola Martínez, contra las críticas por su portada con su hijo y Bertín Osborne: "Le damos visibilidad con un sentido"

El pasado miércoles Bertín Osborne, Fabiola Martínez y Kike, el hijo mayor de los dos que tienen en común, protagonizaban juntos una portada para ¡Hola! Una portada donde contaban que Kike viviría próximamente un momento muy importante: la fundación que crearon sus padres pasará a llamarse Fundación Kike Osborne. Y ese momento ha llegado...

Este jueves se celebraba la II Edición de los Premios DONA2 de la fundación donde Kike ha cogido el relevo. Una gala muy emotiva donde la familia ha estado rodeada de mucho cariño.

Tras posar los tres juntos en el photocall, Fabiola dedicaba unos minutos a los medios y reconocía estar "muy nerviosa por todo lo que significa estos premios" especialmente por su hijo: "Es un momento muy emocionante para mí porque veo a Kike que cada vez está más integrado y entiende perfectamente las cosas".

Bertín Osborne, su hijo Kike y Fabiola Martínez | Gtres

Sobre que ahora la Fundación lleve su nombre, Fabiola considera que esto "puede ser un ejemplo para muchas personas que tienen niños con discapacidad, de darles oportunidad para que estén en primera línea".

Muy sincera siempre con los medios, la empresaria venezolana no ha tenido problemas en responder a las críticas que ha recibido por haber protagonizado esa portada junto a su hijo: "Si no lo hacemos nosotros, lo hacéis vosotros, Kike es nuestro hijo, ¿te crees que va a ser anónimo algún día? no lo fue ni cuando nació, le damos una visibilidad con un sentido". "Si alguien le molesta que salga en una revista que mire para otro lado", concluía de forma rotunda y contundente.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez posando para la prensa | Gtres

Una gala muy especial para Kike donde ha habido notables ausencias como la de sus hermanas mayores, las hijas de Bertín, con quienes Fabiola volvía a demostrar la buena relación que mantiene con ellas asegurando que "echo de menos a Eugenia, a Claudia... que no han podido venir, es que esto es muy de piña de familia, darle lugar a Kike nos hace mucha ilusión a todos por eso echo de menos al resto de familias".