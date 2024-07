Eva González reaparece en muletas y explica el motivo de su lesión

El estadio Santiago Bernabéu ha acogido el primero de los cuatro conciertos que dará Karol G en Madrid, vendiendo todas las entradas durante cuatro citas consecutivas. La expectación era máxima por ver a la cantante y fueron muchos los rostros conocidos que acudieron. Entre ellos, el de Eva González.

Sin embargo, la presentadora sorprendió cuando, a la salida, apareció en muletas y con visibles complicaciones para andar entre la multitud.

La modelo ha explicado que no está siendo fácil sobrellevar esta lesión, ya que "en verano va un poco mal". Un incidente que no la impedirá disfrutar de sus vacaciones, tal y como ha confesado.

"Me he partido unos dedos del pie", contó, matizando que ha sido nada grave. Eso sí, sobre lo que no quiso opinar fue de su amiga María José Suárez tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi.

La ex del jinete compartió hace unos días una historia en Instagram en la que aparecía junto a Eva González comiendo en un restaurante de Sevilla junto a otros amigos y el músico Manuel Caballero. Sobe ello, Eva señaló a los reporteros de Europa Press cuando estalló el caso el mes pasado que deseaba que su amiga y Muñoz Escassi estuvieran felices.