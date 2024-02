Eugenia Osborne, sobre el bache de salud que atraviesa su padre, Bertín Osborne: "Está un poco pachucho"

Después de un parón mediático, Gabriela Guillén y Bertín Osborne han vuelto al foco. Y, aunque no se conocen más detalles de la demanda por paternidad, se ha podido saber que la paraguaya ha presentado a su bebé a los amigos del presentador, los cuales se han convertido también en su círculo cercano.

Y mientras Gabriela ha acudido al que ha sido su primer evento público después de dar a luz, Bertín sigue alejado de las cámaras y guardando el más absoluto silencio. Sin embargo, su hija, Eugenia Osborne, ha sido la encargada de dar el último parte de salud de su padre que ha hecho saltar todas las alarmas.

Eugenia Osborne en Madrid | Europa Press

A escasos kilómetros de distancia de Gabriela, Eugenia ha asistido al lanzamiento de una firma de coches china, Omoda, que llega pisando fuerte en nuestro país. Y no ha dudado en atender a los micrófonos de Europa Press, que le han preguntado por la situación de su padre con Gabriela, así como por el estado de salud del presentador. "No sé nada, pero sabéis que sobre ese tema no voy a hablar ahora ni nunca. Entiendo que me preguntéis, pero no voy a hablar", ha sido su respuesta al ser preguntada por la información de que los amigos de su padre -como El Turronero- ya conocen al bebé.

Manteniéndose firme en su hermeticidad, Eugenia tampoco ha querido hablar de la demanda de paternidad de su padre. Lo que sí ha desvelado es cómo se encuentra el cantante después de conocer que en enero estuvo con Covid: "Ahí va, ahí va. Porque se la ha enquistado un poco la gripe, el Covid o lo que sea… Está ahí, ahí, más o menos".

Se desconocía que Bertín estuviera atravesando un bache de salud pues, aunque se ha mantenido alejado del foco, ha compartido alguna que otra publicación en sus redes sociales. "Le está costando, la verdad. Está un poco más pachucho, pero bien sí", ha zanjado su hija.

Lo que le está sirviendo de medicina es pasar tiempo con sus hijas y, por supuesto, con sus nietos. "Él está feliz y además cuando estamos ahí todos, tíos, hermanos y tal, está encantado. Yo veo al Bertín de siempre, aunque le veo un poco flojillo". Sin querer entrar en detalles de su vida más privada, Eugenia ha dejado claro que lo único que ve cambiado de su padre es su estado de salud, pero sigue siendo el mismo: "Ha estado regular, pero vamos que bien".