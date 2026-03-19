UN GRAN EQUIPO
Eugenia Martínez de Irujo, sobre lo que dijo su hermano Cayetano de ella: "Qué mono"
Eugenia Martínez de Irujo responde con humor y cariño a las palabras de Cayetano Martínez de Irujo durante la Fashion Week de Madrid, las cuales reivindican su papel como nexo familiar mientras reflexiona sobre su retiro como costalero.
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El lunes pasado, día 16 de marzo, Cayetano Martínez de Irujo presentó un ciclo de conferencias por el centenario del nacimiento de su madre, la duquesa de Alba. Además, el aristócrata habló sobre su libro, La última duquesa, un homenaje íntimo a Cayetana de Alba.
En el evento, Cayetano lamentó que no todos sus hermanos quisieran o pudieran participar en algunos de los actos dedicados a su madre. Pero, sobre todo, resaltó el gran agradecimiento a su hermana Eugenia, quien posee la magia de reunirlos a todos: "Fue Eugenia la que consigue todo eso".
A estas hermosas palabras, contestó ayer Eugenia Martínez de Irujo, durante la Fashion Week de Madrid, donde asistió al desfile de Teresa Helbig, en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz.
Las palabras de Eugenia
Tras finalizar el desfile de la colección de Teresa Helbig, pudimos oír unas palabras de Eugenia sobre su hermano mayor respecto a lo que este dijo en la presentación de su libro.
La aristócrata confiesa que es conocedora de las bonitas palabras que Cayetano le dedicó: "Me lo han dicho", a lo que añade "¡Ay, qué mono!". Pocas palabras pero suficientes para sentir su agradecimiento por ser considerada el cemento que une a los hermanos Martínez de Irujo.
Más sobre su hermano
También sobre su hermano, comentan que para esta Semana Santa Cayetano la vivirá desde fuera, no como capataz, una información muy reciente que Eugenia aún no sabía: "No lo sabía, pero no pasa nada, porque tiene mal la espalda, es normal".
Al respecto, el pequeño de los hermanos varones, explica que el tiempo pasa factura para todo: "11 años fui costalero, lo que pasa que llega un momento en que ya, como todo en la vida, te faltan fuerzas", reflexiona. "Y ya, a pesar del sufrimiento, en vez de disfrutar, lo pasas mal", confiesa.
Así pues, "es mejor dejarlo", afirma. "Este año, por primera vez en mi vida, voy a ver a la hermandad por fuera y en la campana, en las sillas de la campana, porque no la he visto en mi vida", explica.
Cayetano en la presentación del libro
Tras el acto inaugural de las conferencias en honor al centenario del nacimiento de su madre y la presentación de su libro en su homenaje, el aristócrata confesó que no asistieron todas las personas que él hubiera querido: "Hombre, han faltado dos hermanos míos, hay que decir la verdad ¿Por qué? Pues no lo sé ni puedo juzgar los actos de los demás".
Concretamente se refería a Jacobo y Alfonso, quienes participaron en la inauguración de la exposición Cayetana: Una vida en Dueñas, donde saludaron al rey. "No han querido o no han podido participar en todo lo demás", declaró.
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"A mí me gustaría que participasen en la última conferencia para que estemos todos los hermanos", compartió Cayetano. Reflexionando sobre el acto, expresó: "Estábamos todos los demás, fue una satisfacción. Fue Eugenia la que consigue todo eso. Vamos a decirle a Eugenia que vuelva a conseguirlo".
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