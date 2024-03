Eugenia Martínez de Irujo, con la mano vendada, se entera en el hospital de que Belén Corsini y Carlos Fitz-James han sido padres allí

Carlos Fizt-James Stuart y Belén Corsini ya son papás. Tal y como ha revelado en primicia la revista ¡Hola!, los condes de Osorno dieron la bienvenida a su primer hijo, al que han llamado Carlos como su papá y su abuelo, el Duque de Alba, continuando con la tradición familiar, el pasado lunes 4 de marzo en un conocido hospital de la capital, y tanto la mamá primeriza como el recién nacido se encuentran muy bien.

Una gran noticia que ha pillado por sorpresa a Eugenia Martínez de Irujo, que se ha enterado por las cámaras de Europa Press de que su sobrino, con el que tiene una maravillosa relación, y Belén ya han dado la bienvenida al nuevo miembro de la familia.

Eugenia Martínez de Irujo saliendo del hospital | Gtres

Coincidencias de la vida, la hermana del Duque de Alba ha acudido este miércoles a la misma clínica en la que hace casi 48 horas nació su sobrino nieto. Algo por lo que hemos dado por hecho que el motivo de su presencia en el hospital era conocer al bebé y felicitar personalmente a los emocionados papás primerizos.

Pero nada más lejos de la realidad, como la propia Eugenia ha confesado alucinada al abandonar el lugar con la mano derecha vendada completamente. "Me he caído y me he rajado entera y tengo puntos y de todo" ha explicado con la naturalidad que la caracteriza y sin perder la sonrisa.

Eugenia Martínez de Irujo saliendo del hospital | Gtres

Y ha sido entonces cuando los reporteros han querido saber si aprovechando su paso por el hospital había podido conocer a su nuevo sobrino nieto. "Es que no me he enterado de nada, he venido a las curas", ha explicado, reaccionado con un "vale vale" y cara de sorpresa cuando la prensa le ha contado que su sobrino Carlos y Belén Corsini han sido padres. "Bueno, es que me duele un montón. Gracias" se ha despedido antes de abandonar el lugar en un taxi sin regresar a la clínica para ver a los felices papás primerizos y conocer al pequeño Carlos.