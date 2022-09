Estos eran los productos favoritos de la reina Isabel II

¿Alguna vez te has fijado en que hay productos que lucen la estampa de la casa real británica en su packaging? Se trata del royal warrant of appointment, una autorización que conceden los miembros más importantes de la familia real a sus marcas favoritas que permite hacer uso de sus sellos como estrategia de marketing.

Actualmente, hay alrededor de 800 empresas que pueden sacar pecho de ser los proveedores favoritos de los fallecidos reina Isabel II de Inglaterra y Duque de Edimburgo y del actual rey Carlos III de Inglaterra.

Pero con la muerte de la soberana más longeva del Reino Unido, los 620 negocios seleccionados por ella podrían perder esta distinción. Carlos III, o algún otro miembro de la familia que ahora pase a tener este poder, como el nuevo Príncipe de Gales, deberán volverlos a elegir como suministradores oficiales o dentro de dos años dejaran de poder lucir el sello de Su Majestad.

Los productos favoritos de Isabel II

Entre los proveedores favoritos de la reina encontramos marcas tan conocidas internacionalmente como Samsung, Jaguar Land Rover, Swarovski o Burberry. También las famosas botas de agua Hunter y los paraguas Fulton.

Aunque en la categoría donde hay más negocios validados por Isabel II es en bebidas y alimentación, donde encontramos las galletas de mantequilla Walkers, las barritas Weetabix, los famosos chocolates con menta Bendicks, la sal Maldon, los productos de Nestlé, los tés Twinnings, las salsas Heinz, varias pescaderías, Coca-Cola y Schweppes.

Aparte de muchísimas casas de bebidas alcohólicas como Martini, Moët & Chandon, Bollinger, Dewar & Sons, Johnnie Walker, Gordon's o los coñacs Hine, que en primavera recordaban lo orgullosos que están de ser proveedores oficiales de la Casa Real desde 1962.

La marca de cosméticos Clarins, compañías de transporte como DHL, granjeros, agricultores, jardineros, criadores de caballos, galerías de arte, museos, constructoras, marcas de telecomunicaciones, empresas de catering, servicios de limpieza, empresas de reciclaje, empresas de decoración y reformas y muchos otros servicios mantienen aún el distintivo de la reina Isabel II de Inglaterra.

Las marcas favoritas del nuevo rey

Sin embargo, algunas empresas que recibieron el distintivo de Su Majestad la reina, como Burberry, Jaguar Land Rover o Twinings, pueden estar tranquilas de que seguirán siendo proveedoras oficiales de los monarcas, pues el nuevo rey, Carlos III, también les ha otorgado su sello personal.

Como Príncipe de Gales, Carlos III eligió como productos favoritos la casa de calcetines Corgi, las cervezas Shepherd Neame, los relojes Maissen y las joyas Cartier, entre otros.

Lo que dice la Royal Warrant Holders Association

Todas estas marcas forman parte de la Royal Warrant Holders Association, agrupación que tiene su propio portal donde se pueden consultar todos los miembros y filtrar por miembro de la familia real que les ha dado su visto bueno -pueden tener más de uno- o por categoría.

Esta asociación explica que los negocios que reciben el royal warrant tienen "el derecho a exhibir las armas reales correspondientes en sus productos, envases, artículos de papelería, publicidad, locales y vehículos".

Esto no quiere decir que la casa real no pague por estos productos, aunque no se indica si existen descuentos especiales para ellos.

