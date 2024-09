Bárbara Rey, afectada tras la publicación de sus fotos con el rey Juan Carlos: "Aquí hay mucho mar de fondo"

Después de meses viviendo en una falsa tranquilidad, Ángel Cristo Jr. ha hecho explotar la bomba y ha vendido a una revista holandesa unas fotografías de su madre y Juan Carlos I en actitud cariñosa.

Un ataque a su madre que nadie esperaba, ni siquiera ella misma, que ya ha anunciado medidas legales contra él.

Este viernes, la vedette se ha dejado ver ante las cámaras y, visiblemente afectada por todo lo que está sucediendo, le ha dejado claro a la reportera que no tiene nada más que decir: "Voy huyendo de vosotros porque no voy a hablar de nada".

La madre de Sofía Cristo aseguraba que "no voy a decir ni media palabra", pero que "no puedo entender cómo no han parado esto, aquí hay mucho mar de fondo", dejando entrever que la comercialización que ha hecho su hijo de este material puede conllevar que salgan a la luz otros temas de los que nunca se habría hablado.

Bárbara Rey junto a su hijo Ángel Cristo | Europa Press

Sofía Cristo, implacable con su hermano Ángel: "La maldad existe"

Mientras Bárbara ha confesado a diferentes periodistas que está destrozada, Sofía se ha mostrado aún más contundente.

Sofía Cristo | Europa Press

En declaraciones a Europa Press, la DJ ha revelado que tanto ella como su madre están "en shock": "De todas formas la maldad existe y lo estáis comprobando".

"Cómo un hijo puede llegar a hacer esto con una madre y destrozarle así su intimidad, su privacidad, su vida", añadió. "Hay que ser mala persona. No voy a decir nada más", dijo mientras concluía que su "hermano es un maltratador psicológico que es lo que está haciendo con mi madre".