La estilista Cristina Reyes desmiente que vaya a encargarse del nuevo vestido de novia de Tamara Falcó tras ser vista en casa de Isabel Preysler

A 54 días de su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. La firma encargada de su look nupcial, 'Sophie et Voilà', anunciaba este martes vía comunicado que rompían su acuerdo con la marquesa de Griñón, acusándola de incumplimiento de contrato y dejando entrever que les habría exigido que 'copiasen' un diseño de una conocida marca de alta costura, algo que traspasaba los "límites de su profesionalidad".

Un duro varapalo para la socialité, que sin tiempo que perder ya se ha puesto manos a la obra para encontrar un nuevo diseñador para su vestido. Ofertas desde luego no le faltan, ya que como ella misma confesaba horas después de salir a la luz su ruptura con firma bilbaína, ya son 28 marcas las que han mostrado su interés por diseñar el traje de la novia del año.

Una importante decisión para la que contaría, según han afirmado diferentes medios de comunicación, con la ayuda de Cristina Reyes, estilista de Isabel Preysler y Ana Boyer, y una de las personas de confianza de Tamara a la hora de elegir sus looks de las grandes ocasiones.

Cristina Reyes | Europa Press

Se ha asegurado que sería ella la que tendría la misión de contactar con las marcas más exclusivas del mercado, presentarle las propuestas a la Marquesa y ayudarla a elegir su vestido de novia contrareloj, puesto que cuentan con muy poco margen ya que la boda es el 8 de julio.

Una información que Cristina Reyes ha desmentido en exclusiva ante las cámaras de Europa Press, negando que vaya a ser ella la que se encargue del vestido de Tamara: "No, no, para nada. Yo me he enterado como todo el mundo, de verdad. Yo no tengo ni idea".

"Yo trabajo con su madre, con su hermana Ana y con ella para 'El Hormiguero', pero no me voy a encargar de buscarle diseñador" ha aclarado.

Aunque reconoce que desconoce lo que ha podido suceder entre la Marquesa y 'Sophie et Voilà', sí tiene claro que ella "está al lado de Tamara" y "duda muchísimo muchísimo" que quisiera plagiar algún diseño de una firma de alta costura como afirma la marca bilbaína. "No sé por qué lo han dicho, pero yo estoy con Tamara" ha zanjado.