Íñigo Onieva habla del disgusto que se ha llevado Tamara Falcó tras quedarse sin vestido de novia: "Una pena"

Dos meses antes de la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, las malas noticias siguen persiguiendo a la pareja. Repentinamente, la firma 'Sophie et Voilà', encargada de hacer el vestido de novia de la hija de Isabel Preysler, lanzaba un comunicado confirmando que no estaban dispuestos a continuar con el traje encargado, ya que no cumplía con los valores de la marca y no pensaban imitar ninguno de otra firma.

La misma Tamara confirmaba momentos después que se enteraba de la noticia por medio de la prensa, ya que ella no tenía constancia de esta decisión. Ahora, ha sido Íñigo el que ha asegurado a los medios de comunicación que la socialité no se ha tomado nada bien la noticia: "Pues se ha llevado un disgusto, sobre todo porque se ha enterado a través de vosotros, de la prensa".

El empresario no ha dudado en asegurar que su prometida no había sido informada de esta decisión y que se ha enterado de la misma forma que todos nosotros: "No, el comunicado lo ha hecho 'Sophie et Voilà' y así se ha enterado ella". Muy serio, Íñigo no ha dudado en explicar que ha sido una gran decepción para ella: "Una pena porque ella apostaba por su primera idea de llevar un vestido de marca España, pero triste por la decisión de 'Sophie et Voilà' de hacerlo de esta manera".

Tamara Falcó se encuentra en estos momentos barajando diferentes opciones, así lo ha confirmado Íñigo: "Viendo opciones, como dice ella, la Divina Providencia". Este concepto religioso se utiliza para decir que algo sucede ya que una divinidad gobierna e influye en el universo.

Aún así, el empresario ha confesado que Tamara "está triste". Queriendo restar importancia al asunto, ha terminado asegurando que "todo pasa por algo", por lo que imaginamos que la hija de Isabel Preysler estará inmersa en la búsqueda de su nuevo vestido mirando siempre por el lado bueno de las cosas y siendo lo más positiva que se puede ser en una situación así.