Esther Doña revela qué fue lo que ponía en el WhatsApp con el que el juez Santiago Pedraz rompió con ella

Esther Doña se convertía en la invitada estrella de este jueves en el programa de Sonsoles Ónega. La viuda de Carlos Falcó acudía a plató de 'Y ahora Sonsoles' para contar en primera persona todos los detalles de su sonada ruptura con el juez Santiago Pedraz.

Esther ha relatado cómo vivió esta historia de amor y cómo se sucedieron los acontecimientos: cómo fue la pedida, lo felices que estaban con su boda y cómo, de forma completamente inesperada el juez rompió con ella a través de un mensaje que le envió por WhatsApp. Además, Esther se sincera con Sonsoles y detalla qué fue lo que ponía exactamente en el WhatsApp con el que rompió con ella: "Nuestra relación es imposible, hablamos algún día. Cuídate. Besos". Y desde ese mensaje, Esther no ha vuelto a saber nada de él...

Anunciaron su boda a través de una exclusiva en ¡Hola!

Un WhatsApp que, como ella misma explica, no pensaba que era el fin de su relación sino un "arrebato": "Pensé que era un arrebato y que la cosa se arreglaría, pero no ha sido así", confiesa Esther Doña a Sonsoles. Y es que habían pasado tan solo unos días desde que la pareja protagonizó una exclusiva en la revista ¡Hola! donde anunciaban públicamente su boda: "Hicimos la entrevista, las fotografías, todo muy bonito y bien. Esa revista estaba ahí para salir, hicimos el reportaje un mes antes de que saliera la revista", hasta que llega el famoso "día 20 de agosto" cuando le manda el famoso WhatsApp rompiendo su relación.

Esther también ha contado cómo fue la pedida que tuvo lugar durante unos días de vacaciones en las Islas Baleares, e incluso revela que días antes de pedirle matrimonio, le pidió la mano a su madre: "Me pidió matrimonio en Menorca, antes habló con mi madre y le pidió mi mano" aseguraba Esther. Fue un día que tuvieron una cena con amigos y después, se fueron al hotel, allí sucedió el emotivo momento: "Cuando llegamos al hotel me pidió matrimonio, me había escrito una nota muy bonita".

La viuda de Carlos Falcó ha asegurado que no sabe "por qué tomó esa decisión, solo lo sabe él" aunque sí que confiesa tener "tantas preguntas que hacerle".

Pero pasados los meses, y viendo las cosas con perspectiva, Esther Doña asegura que está bien: "Necesitaba este tiempo para sanar todo lo que me había pasado, para encontrar una explicación". Y que "con el paso del tiempo he visto que éramos completamente incompatibles".

Esther Doña, nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'

Al finalizar la entrevista, Sónsoles Ónega le ha agradecido a Esther Doña su sinceridad: "Te agradezco enormemente que no hayas puesto ninguna condición para hacer esta entrevista y que no hayas vetado ninguna pregunta". Y para ponerle la guinda a esta entrevista exclusiva, Sonsoles le ha hecho a Esther Doña una petición especial: "Te quiero ofrecer algo, quédate de colaboradora en el programa, ¿Te apetece?". "¿En serio? No me puede hacer más ilusión, claro que sí", respondía Esther demostrando la gran ilusión que le ha hecho esta propuesta para convertirse en colaboradora del programa.

