LA MODELO HABLA DE LOS MALOS MOMENTOS
Esther Cañadas, sincera sobre la complicada etapa que ha vivido por su enfermedad: padece vasculitis
Esther Cañadas ha hablado con la prensa en un acto promocional sobre los difíciles años que ha vivido a causa de su enfermedad, cómo se sintió y su respectiva recuperación. La modelo padece vasculitis.
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Esther Cañadas se ha mostrado con fuerza y con una sonrisa que refleja su momento actual. La modelo, que estuvo alejada de las pasarelas durante muchos años debido a su enfermedad autoinmune, la vasculitis, habló recientemente en un evento de Woman en El Corte Inglés sobre aquella etapa tan complicada: "He tenido la suerte de poder superarlo y mirarlo como una época muy difícil", aseguró, recordándola siempre con "mucho respeto".
En un momento tan complicado que vivimos por los conflictos bélicos, Esther reflexionó sobre la importancia de estar atentos a lo que pasa en el mundo. La guerra en Oriente Medio la pilló de cerca y la hizo valorar aún más la vida: "Solo porque no te pase a ti no quiere decir que no esté pasando".
Con la madurez que dan los años, la modelo también habló de valores que considera esenciales en la vida diaria: compasión, atención a los pequeños detalles y cuidado de los demás, más allá de los grandes conflictos. "Pasan cosas muy graves en el día a día y tendríamos que estar más despiertos", reflexionó, recordando que la empatía es algo que no debería faltar nunca.
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Acaba de cumplir 49 años y asegura sentirse bien, disfrutando del día a día. Sobre su hija, de once años, Esther es clara: "Está donde tiene que estar", aunque reconoce que el mundo evoluciona y su mayor deseo es "que sean felices y se sientan bien", en referencia a los niños.
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