Esther Cañadas, sincera sobre la complicada etapa que ha vivido por su enfermedad: padece vasculitis

Esther Cañadas se ha mostrado con fuerza y con una sonrisa que refleja su momento actual. La modelo, que estuvo alejada de las pasarelas durante muchos años debido a su enfermedad autoinmune, la vasculitis, habló recientemente en un evento de Woman en El Corte Inglés sobre aquella etapa tan complicada: "He tenido la suerte de poder superarlo y mirarlo como una época muy difícil", aseguró, recordándola siempre con "mucho respeto".

Esther Cañadas ante las cámaras | Europa Press

En un momento tan complicado que vivimos por los conflictos bélicos, Esther reflexionó sobre la importancia de estar atentos a lo que pasa en el mundo. La guerra en Oriente Medio la pilló de cerca y la hizo valorar aún más la vida: "Solo porque no te pase a ti no quiere decir que no esté pasando".

Esther Cañadas posando para los medios | Gtres

Con la madurez que dan los años, la modelo también habló de valores que considera esenciales en la vida diaria: compasión, atención a los pequeños detalles y cuidado de los demás, más allá de los grandes conflictos. "Pasan cosas muy graves en el día a día y tendríamos que estar más despiertos", reflexionó, recordando que la empatía es algo que no debería faltar nunca.

Esther Cañadas posando para la prensa | Gtres

Acaba de cumplir 49 años y asegura sentirse bien, disfrutando del día a día. Sobre su hija, de once años, Esther es clara: "Está donde tiene que estar", aunque reconoce que el mundo evoluciona y su mayor deseo es "que sean felices y se sientan bien", en referencia a los niños.