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LA MODELO HABLA DE LOS MALOS MOMENTOS

Esther Cañadas, sincera sobre la complicada etapa que ha vivido por su enfermedad: padece vasculitis

Esther Cañadas ha hablado con la prensa en un acto promocional sobre los difíciles años que ha vivido a causa de su enfermedad, cómo se sintió y su respectiva recuperación. La modelo padece vasculitis.

Esther Cañadas, en un evento en Madrid

Vídeo: Europa Press Foto: Gtres

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Marta Ruiz
Publicado:

Esther Cañadas se ha mostrado con fuerza y con una sonrisa que refleja su momento actual. La modelo, que estuvo alejada de las pasarelas durante muchos años debido a su enfermedad autoinmune, la vasculitis, habló recientemente en un evento de Woman en El Corte Inglés sobre aquella etapa tan complicada: "He tenido la suerte de poder superarlo y mirarlo como una época muy difícil", aseguró, recordándola siempre con "mucho respeto".

Esther Cañadas ante las cámaras
Esther Cañadas ante las cámaras | Europa Press

En un momento tan complicado que vivimos por los conflictos bélicos, Esther reflexionó sobre la importancia de estar atentos a lo que pasa en el mundo. La guerra en Oriente Medio la pilló de cerca y la hizo valorar aún más la vida: "Solo porque no te pase a ti no quiere decir que no esté pasando".

Esther Cañadas posando para los medios
Esther Cañadas posando para los medios | Gtres

Con la madurez que dan los años, la modelo también habló de valores que considera esenciales en la vida diaria: compasión, atención a los pequeños detalles y cuidado de los demás, más allá de los grandes conflictos. "Pasan cosas muy graves en el día a día y tendríamos que estar más despiertos", reflexionó, recordando que la empatía es algo que no debería faltar nunca.

Esther Cañadas posando para la prensa
Esther Cañadas posando para la prensa | Gtres

Acaba de cumplir 49 años y asegura sentirse bien, disfrutando del día a día. Sobre su hija, de once años, Esther es clara: "Está donde tiene que estar", aunque reconoce que el mundo evoluciona y su mayor deseo es "que sean felices y se sientan bien", en referencia a los niños.

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