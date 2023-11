Estela Grande, a una semana de ser operada de un mioma en el útero: "Al principio estaba un poco asustada"

El próximo 17 de noviembre, Estela Grande pasará por el quirófano para quitarse un mioma de 6 centímetros que se encuentra entrando en el útero. Un problema de salud que contó hace unos días en sus redes sociales y del que ahora ha dado más detalles para los micrófonos de Europa Press.

La modelo ha sido una de las invitadas a la gala de entrega de los Premios Poder Femenino de Yo Dona y ha contado cómo lleva este revés de salud: "Al principio la verdad es que estaba un poco asustada, pero lo afronto bien y con positividad".

Estela Grande en los Premios Poder Femenino de Yo Dona | Gtres

La decisión de contarlo en su cuenta de Tiktok, además de servirle de terapia, la tomó para concienciar sobre las revisiones médicas que deben realizarse las mujeres: "Darle voz a la importancia que tiene hacernos esos chequeos rutinarios, ir al ginecólogo, que nos hagan chequeos mirarnos las mamas, las axilas, tocarnos todo eso es súper importante y al final dar voz, mucha gente se cree que somos de otro mundo".

Un mioma es un tumor benigno que crece en la matriz del útero y que, en el caso de Estela, hay que quitarlo a través de una cesárea, aunque hay dos tipos de operación más: laparoscópica o histeroscópica.

La influencer afronta la operación con total positividad, pese a que recibir la noticia fue un gran susto. Sin embargo, contó y cuenta en todo momento con el apoyo de la gente que la quiere, sobre todo de su pareja, Juan Iglesias: "Me ha acompañado en todo y hemos estado en el camino juntos".

Después de acudir a varios especialistas, todos han coincidido en que lo mejor es operar y extirpar el mioma, sobre dodo porque podría ser incompatible con el embarazo. Pero Estela no puede hablar ahora de planes de maternidad, aunque ha confesado que ahora sí tiene ese instinto que antes no tenía: "Me recupero de esto y luego ya hablamos".

En estos complicados momentos, la influencer no ha recibido ningún mensaje de Diego Matamoros, su exmarido: "Un montón de mensajes de seguidoras y tal pero nada, te lo diría pero no. Pero es que tampoco lo espero, no pasa nada, de verdad, ningún problema".