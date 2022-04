Esta es la app que más utiliza Rosalía (y no es ni Instagram, ni WhatsApp)

Cotillear los espacios más íntimos de las celebrities es algo que siempre nos despierta mucho interés. Nos encanta saber todo tipo de detalles de su vida personal, sus hábitos, preferencias y rutinas. Y, cómo no, qué es lo que tienen en el móvil, porque, sin duda, este se ha convertido en el dispositivo que más habla sobre nosotras y nuestras vidas.

En estas, la cuenta de TikTok, @rosaliamoments, ha difundido un vídeo que hizo la revista GQ en motivo de su portada protagonizada por la catalana, en el que la cantante de Motomami hace una lista de las cosas esenciales en su día a día. Entre ellas ha citado, el móvil y ha dicho, literalmente, que es su "herramienta de trabajo". Además, ha asegurado que se moriría si lo perdiera.

Rosalía continúa su explicación desvelando la aplicación de su dispositivo que más utiliza. Y ya te adelantamos que no es ninguna de las que crees: ni Instagram, ni WhatsApp, ni TikTok, ni Spotify. ¿Quieres saber qué es lo que más utiliza la reina de los escenarios? Te lo contamos.

La aplicación que más utiliza La Rosalía

Como decíamos, para nuestra sorpresa, la catalana no es adicta ni al WhatsApp ni a Instagram, sino que no puede vivir sin una aplicación de lo más particular. Se trata de Zello, una herramienta que cumple la función de un walkie-talkie y te permite comunicarte en tiempo real con otra persona.

¿Qué es Zello?

La aplicación la desarrolló en 2011 una empresa privada de Estados Unidos y su popularidad incrementó con la llegada de la pandemia en las zonas en las que hubo cuarentenas y distanciamiento social.

Esto fue así porque esta herramienta es muy útil para comunicarse de una manera muy rápida y sencilla en situaciones de emergencia. La app es gratuita y puede instalarse tanto en iOS como en Android. Hoy en día la usan más de 110 millones de personas en todo el mundo, según datos de la misma plataforma.

¿Cómo funciona?

Una vez instalado, solo tienes que presionar sobre el botón que aparecerá en tu pantalla y la app registrará el mensaje de voz que quieras enviar. Una vez enviado, el dispositivo del otro usuario reproducirá el mensaje de manera automática, sin que el destinatario tenga que abrir la aplicación ni seleccionar nada.

Es decir, la transmisión se hace a tiempo real y puede conectar hasta 6.000 usuarios a través de canales privados y públicos. Si has recibido un mensaje y tu móvil está inactivo, Zello te avisará a través de notificaciones para que lo revises después. Además, también ofrece el servicio de chat escrito.

Rosalía explica que le encanta utilizar esta vía de comunicación para enviar mensajes a sus amigos y que les lleguen de manera inesperada.

Otros imprescindibles de Rosalía

De la tecnología pasamos a la ropa interior. Aparte del móvil, la cantante de 'Saoko' confiesa que entre sus esenciales está la cinta adhesiva de color piel, que utiliza para levantar los pechos. Lo hace pegando un trozo de este material en cada tirante del sujetador o prenda.

También utiliza fajas elásticas de color negro o carne que esconde bajo su ropa para definir el torso. El último de sus esenciales es una agenda de papel y tapa dura, de toda la vida, en la que se organiza los horarios.

