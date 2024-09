La emoción de Luis Canut al agradecer a su mujer, Patricia Pérez, el apoyo en su recuperación: "Me salvó la vida"

La vida de Luis Canut cambió de forma radical al diagnosticarle una meningitis criptocócica que le hizo perder movilidad, memoria e, incluso, la visión. Hace unos días, el guionista compartía con sus seguidores que había recibido el carné de afiliado a la ONCE: "Hombre valenciano ciego feliz y orgulloso con su recién estrenada, afiliación a ONCE. He conseguido superar muchas de las secuelas de mi enfermedad pero no todas…". Ahora, ha regresado a las redes con un vídeo muy emotivo.

Lo ha hecho, en primer lugar, para agradecer a todo aquel que ha dedicado tiempo de su vida en mandarle un mensaje de cariño o un like de apoyo durante estos meses en los que su actitud ha sido clave para su recuperación. "Estoy abrumado de todo el apoyo y todo el cariño que me habéis dado. Es verdad que han sido momentos muy difíciles, no os vamos a engañar. Pero de verdad, desde la primera vez que contó Patricia el problema y luego cuando hemos ido contando algo, me habéis dado mucho cariño", ha expresado.

Y, como él mismo ha explicado, aprovechando el altavoz de las redes sociales, ha querido agradecer públicamente a su mujer Patricia el haber estado a su lado cada segundo, en las buenas, en las malas y en las peores. "Me gustaría, sobre todo, dar las gracias a una figura que es fundamental en casos como el mío, que es la figura del cuidador. El cuidador está muy poco reconocido. En mi caso, el cuidador tiene nombre, se llama Patricia y hay muchísimos cuidadores".

Durante este proceso -que ha durado más de un año- Luis Canut no solo ha contado con la ayuda y atención de los profesionales de la medicina, sino también de su familia, su círculo más cercano y, sobre todo, de Patricia: "Yo lo he vivido con Patricia y a día de hoy lo sigo viendo que, yo en mi caso viví una enfermedad muy grave, pero viví una enfermedad en la que yo en muchos momentos estaba en otro planeta, lo pasé muy mal, pero Patricia lo vivió minuto a minuto y me cuesta un poco hablar de esto".

Completamente emocionado y con un nudo en la garganta, Luis ha querido gritar a los cuatro vientos lo que significa su mujer en su vida y que sin ella, su recuperación probablemente no habría sido la que ha sido: "Lo vivió sola, internamente, y hubo muy malas noticias y momentos muy jodidos y ella aguantó y me imagino que todos los cuidadores lo aguantaréis. Y es que, todo esto pasa con la persona que más queréis o, en este caso, la que más quería Patricia, y es dureza elevada al cubo".

Luis Canut y Patricia Pérez en 2014 | Gtres

Además, ha subrayado que la enfermedad, en muchas ocasiones, genera egoísmo e ira, pero que a pesar de todo, la figura del cuidador siempre está: "Yo, personalmente, quiero darle públicamente las gracias a Patricia, porque nunca me dejó. Patricia me salvó la vida, porque me creó un entorno en el que yo nunca me sentí enfermo". En este punto, ha recordado cómo fue todo este año en el que las paredes del hospital han sido su hogar: "Tengo buenos recuerdos y los tengo gracias a ella, porque ella creó un ambiente que todo el que pasaba por mi habitación, todo el mundo tenía un talante y un tono que a mí me hacía sentir muy bien".

Ahora, en casa, dado de alta en el Área de Neurología y con una nueva etapa que afrontar, Luis ha confesado cómo se siente: "Estoy muy ilusionado, estoy muy esperanzado y que os estoy muy agradecido porque todo cuenta y vuestros mensajes, todo ese tipo de cosas que en las redes se critica, hay muchos momentos en los que ayudan mucho y a mí lo ha hecho".

Patricia Pérez y Luis Canut | Gtres

Un vídeo que ha recibido infinidad de apoyo, por parte de compañeros de la industria de la interpretación, de caras conocidas y, sobre todo, de la protagonista y perfecta compañera de su vida, Patricia: "Eres el mejor, mi vida. Te quiero".