Luis Canut muestra su carné de la ONCE: "He conseguido superar muchas secuelas de mi enfermedad, pero no todas"

Nada más empezar el 2024, y tras muchos meses de preocupación por parte de sus seguidores, Patricia Pérez reaparecía en las redes sociales para explicar el motivo de la desaparición pública de su marido, Luis Canut. El motivo, una meningitis criptocócica, "una infección en el cerebro por una levadura", que le hizo estar cinco meses en el hospital y un año en rehabilitación.

Desde entonces, el guionista ha utilizado su altavoz en el universo 2.0 para contar pequeños avances de su estado de salud e intentar ayudar a otras personas que estén en su situación. Por este motivo, un mes después de anunciar que había recibido el alta en el área de Neurología, ha compartido las secuelas de su enfermedad y su carné de afiliado a la ONCE.

Con una foto sonriendo, enseñando el carné, con gafas de sol y un bastón, Luis ha hecho partícipes a sus seguidores de esta nueva etapa: "Hombre valenciano ciego, feliz y orgulloso con su recién estrenada afiliación a ONCE. He conseguido superar muchas de las secuelas de mi enfermedad, pero no todas…".

Ha confesado que un año después de haber empezado la rehabilitación, está preparado para comenzar un nuevo camino que ha calificado como "diferente", contando con la ayuda de la Organización Nacional de Ciegos Españoles: "Todo está siendo más fácil, porque como me dijeron: no hay mejor país en el mundo que España para ser ciego, porque está la ONCE. 1000 gracias a todos por el cariñoso recibimiento tanto a mí como a Patricia Pérez".

No ha sido un camino fácil. Tardaron en conseguir un diagnóstico y tras ponerle el nombre de "meningitis criptocócica", dieron voz a las secuelas de la infección: pérdida de visión, pérdida parcial de la memoria e, incluso, disminución de la movilidad debido a la bajada drástica de peso. Ahora, comienza una nueva etapa: "Mi rehabilitación continúa, pero ya no es por camino de tierra, es por autopista!!!!".