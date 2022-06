Elena Tablada enseña con esta foto cómo era su cuerpo hace 5 años

En la temporada veraniega muchas de nuestras celebrities aprovechan el momento para compartir en redes sus posados en bikini y presumir de cuerpo tras el duro invierno que han pasado en el gimnasio. Otras también aprovechan para hacer reflexiones sobre cómo cambia el cuerpo y lo importante que es, aun así, quererse y estar a gusto con él, ¡BODY POSITIVE!

Elena Tablada siempre se ha mostrado de lo más natural en Instagram y ha publicado en más de una ocasión fotografías de su cuerpo sin retoques ni filtros de ningún tipo. De hecho, también ha aprovechado para compartir con sus seguidores algunas palabras y se ha definido como "perfectamente imperfecta".

La exmujer de David Bisbal se acepta y se quiere tal y como es, aunque tiene claro que eso no es excusa para dejar de cuidarse: "No quiere decir que me tenga que conformar con lo que tengo y me desatienda, solo que cada transformación, cada proceso, lo abrazo con todas mis fuerzas pues es parte de mi crecimiento".

Cinco años después...

Ahora ha aprovechado que ya llega el verano y ha compartido un Stories con el que ha dado la bienvenida a esta época, y lo ha hecho enseñado cómo era su cuerpo hace 5 años.

Una fotografía donde se ve a la diseñadora posando con un bikini de color violeta y detalles en color naranja y blanco, y que ha acompañado con unas risueñas palabras: "Érase una vez una Elena con este cuerpo... se extinguió", escribía acompañada de caras llorando de la risa.

Elena Tablada hace cinco años | Instagram

Y es que, tras ser madre de dos niñas, Ella y Camila, la segunda nacida en 2020, el cuerpo de Elena ha sufrido algún que otro cambio. Pero lo cierto es que sigue estando tan estupenda como siempre y con esa alegría que contagia a todo el mundo.

